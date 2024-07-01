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Taiwan PASS台鐵版今起開賣「2人同行1人免費」　懶人包一次看

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲「Taiwan PASS台鐵版」今日起限時開賣至9月30日。圖為台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為振興東部觀光旅遊，觀光署推出「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」，內含台鐵周遊5日券、捷運、台灣好行優惠組合，今（1日）起限時開賣至9月30日，享2人同行1人免費的優惠價2800元，國內外旅客皆可購買，引導旅客赴東部旅遊，提振觀光產業發展。

為加速吸引國際旅客來台，並便利自由行旅客走訪中南部，觀光署今年1月1日推出「Taiwan PASS-高鐵版」，目前於KLOOK等6個電商平台銷售。「Taiwan PASS-台鐵版」限時7月1日至9月30日、限地須含宜花東地區、限量2人成行1人，原價2人5600元，優惠價2800元。

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「Taiwan PASS-台鐵版」整合台鐵、捷運及台灣好行的交通電子票券，包含台鐵5日周遊券、北捷(北北基好玩卡)2日券、桃捷來回票、中捷48小時票及高捷2日券4選1、台灣好行-清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線來回票4選1。

▲▼「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」懶人包 。（圖／觀光署提供）

▲「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」懶人包 。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，此次針對花蓮震災推出限定方案，享有2人成行1人免費的優惠，但是首次兌換台鐵5日周遊券時，必須包含「宜蘭頭城-台東大武」之間的車站劃位。

觀光署指出，「Taiwan PASS-台鐵版」還可搭配多項旅運及住宿等振興措施，如年底前持電子票證（含行動支付）搭乘宜花東地區台灣好行路線免費、台灣觀巴套裝旅遊行程2折優惠，及入住指定合法旅宿申請限量住宿補助等優惠。

▲▼「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」懶人包 。（圖／觀光署提供）

▲「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」懶人包 。（圖／觀光署提供）

觀光署提醒，「Taiwan PASS-台鐵版」須至指定通路Klook、雄獅旅行社網站購買，下載Taiwan PASS App並輸入兌換序號即可開通。「台鐵5日周遊券」須至台鐵指定18個站點兌換，且首次啟用須完成台鐵東部幹線「宜蘭頭城-台東大武站」之間站點劃位，並於11月30日完成開通與使用。

產品適用車種為3000型自強號、普悠瑪、太魯閣、自強號、莒光號及區間(快)車，但除自強、莒光號及區間(快)車外，其他車種均須事先劃位確認擁有對號座才可搭乘，更多詳細規範可至台鐵公司官網查詢。

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