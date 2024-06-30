18縣市亮高溫燈號「本島僅新竹市獨涼」　氣象署曝原因

▲18縣市亮高溫燈號。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

受西南風沉降影響，今天(30日)持續高溫炎熱，中央氣象署對18縣市發布高溫燈號，其中台東縣可能出現38度以上極端高溫，不過除離島外，台灣本島僅新竹市「獨涼」，高溫未超過36度，是本島唯一逃過高溫警示區域，氣象署表示，因新竹市靠海邊，海風調節下，高溫沒那麼高。

氣象署今對18縣市發布高溫燈號，除澎湖、金門、馬祖等離島外，台灣本島僅新竹市是唯一沒被列在高溫燈號警示範圍的縣市，其他縣市高溫皆上看36度以上，台東縣更有出現38度極端高溫機率。

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中央氣象署預報員曾昭誠表示，從高溫趨勢上可看到整體台灣西半部高溫明顯，尤其是近山區，高溫區域都是離海比較遠的地方，新竹市位置靠海邊，受海風調節比較多，高溫沒那麼高。

曾昭誠指出，台灣受西南風影響，東南部因西南風沉降影響，可能出現焚風，會有機會發生接近38度高溫。

氣象署表示，西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

氣象署指出，台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，也有可能出現36度。

高溫資訊(橙色)

影響時間：30日白天

高溫橙色38燈號：台東縣

高溫橙色36燈號：台北市、新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣