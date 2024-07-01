穿越馬路多注意　台東上半年行人交通事故5死47傷

▲行人穿越馬路多注意。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年6月13日夜間，在臺9線大武路段發生自小客車碰撞穿越馬路行人之交通事故，造成行人不幸死亡。臺東縣警察局統計今年迄今，縣內發生行人交通事故已造成5死47傷，其中65歲以上長者2死17傷為最多，經深入分析，交通事故發生時段多在夜間，視線較為昏暗，事故地點多發生在臺9線、臺11線的村落附近，行人違規態樣以「未行走行人穿越道」及「雙黃線路段逕自穿越」最多，對造駕駛人則以「行經路口未依規定減速」及「未注意車前狀態」為最多。

因此，臺東縣警察局局長梁東山呼籲長者夜間外出應穿著明亮衣物，行人穿越馬路時應遵守紅綠燈指示，行走在行人穿越道，應注意左右來車勿隨意穿越，違者可處行人新臺幣300元罰緩；另外汽車駕駛人行經臺9線、臺11線的村落附近時應注意前方人、車、物狀態，行經設有行人穿越道或路口應先減速，隨時注意車前狀態，若遇有行人穿越時，應暫停讓行人先行通過，違者可處駕駛人新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

臺東縣警察局與公路局合作，在臺9線、臺11線的村落附近設置跑馬燈警示，並針對轄區內易肇事路段(口)及學校周邊加強編排防制交通事故勤務，尤其以行人穿越道路及駕駛人搶越行人穿越道之相關違規行為加強取締，防制是類交通事故再發生。