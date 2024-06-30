午後雷雨轟一周　高溫飆38度！氣象署揭極端高溫趨緩時間

▲未來一周高溫炎熱，今台東可能出現38度極端高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，今(30日)台東可能出現38度極端高溫，午後有雷陣雨，氣象署表示，極端高溫天氣在周六後將趨緩，出現37度和38度高溫情況會趨緩，不過各地仍有30度以上高溫。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣未來一周都是高溫炎熱天氣，上午多雲到晴，下午要留意午後雷陣雨，明後兩天仍為西南風環境，西南部有不定時陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨，西南風環境將影響到明天，周二過後太平洋高壓將回到台灣附近，高壓增強過程中，西南風消失轉東南風，中南部沿海不定時有陣雨或雷雨將趨緩，取代的是中午前全台晴朗炎熱、午後雷陣雨天氣，類似天氣將持續到周五和周六。

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▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，太平洋高壓將持續到7月中仍向北移動，極端高溫到7月6日後將趨緩，各地高溫仍有30度以上，出現37度、38度情況可能會稍趨緩。

未來一周高溫趨勢，曾昭誠進一步說明，各地高溫約33到36度，尤其西半部極端高溫都還是會發生，今明兩天西半部普遍高溫接近36度，中南部近山區有37度上下高溫，東南部有焚風機會，有機會出現接近38度高溫，西南風環境在7月2日後轉東南風，極端高溫位置明顯出現在中南部近山區，有37度上下溫度機會，太平洋高壓持續往北移動，不過後期溫度仍高，大致上溫度處32度到36度之間。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，曾昭誠指出，今天受西南風影響，中南部整天有不定時陣雨或雷雨、間歇性降雨，陣雨持續時間不長，但整天會有斷斷續續降雨發生，午後中部以北、宜蘭、花蓮各地山區明顯午後雷陣雨，未來一周降雨都是類似情況，7月2日到6日午後陣雨會出現比較晚，入夜後會再下一陣子。

此外，明天西南風減弱，中南部降雨趨緩，7月2日到6日風場轉偏東南風，西南部降雨較少。