台東夜空驚見「不明飛行物」！拖火尾畫過星空　40秒後爆炸消散

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東都歷部落處即時影像於29日晚間8時許拍下夜空中出現不明飛行物，畫面中原本靜謐的夜空，突然出現類似火流星等物，拖著一條長長的尾巴畫過夜空，且最後還疑似出現爆炸，逐漸消失在黑夜中，奇特的畫面也引起網友熱烈討論，請求專家現身解惑。

▲台東都歷部落4K即時影像29日拍到夜空出現不明物體。（圖／觀光局東管處提供）

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該4K即時攝影隸屬於觀光局東部海岸風景區管理處，設於台東都歷部落處本部。29日晚間8時許，畫面捕捉到星空中突然出現一到光亮的不明物體，在黑暗、靜謐的星空中畫過，且後方還拖著一條火尾巴，快速在夜空中移動；在約40秒後，該不明物體還疑似出現爆炸，最終與星空融為一體，逐漸消散在黑暗中。

因昨夜東部海岸氣候良好無雲，整段過程全清晰被拍攝下來，畫面曝光後引起網友熱烈討論，不少網友認為可能是「火流星」，但也有人推測是火箭、或衛星等人造物殘骸。另一方面，台東縣府在南橫啞口裝設的4K星空攝影機也在同一時間拍到相同景象，且持續時間更久，但該「大氣層墜落物」究竟是何物？截至目前仍未有定論，民眾也紛紛敲碗求專家解惑。

▼南橫啞口4K星空攝影機也在同一時間拍到相同畫面，且該不明物最終還疑似爆炸。（圖／台東縣政府提供）