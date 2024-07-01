驚悚瞬間！她直播一半「頭巾捲入機器」險勒斃　怪力猛扯恐慌尖叫

▲諾莉贊才剛坐好，頭巾就被捲入機器。（圖／翻攝／TikTok@norizanjaaffar）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞上演驚險畫面，一名55歲老闆娘正在直播時，頭巾意外捲入鴨蛋清洗機，差點在鏡頭前窒息身亡，恐怖瞬間都被鏡頭拍下。

根據畫面，老闆娘諾莉贊（Norizan Jaafar）才剛坐好，卻突然被猛力往下扯，不僅頭部重重撞擊機台，頸部更遭卡住的布料緊勒。幸好，丈夫聽見她發出的呼救聲，趕緊衝過來關掉機器，這才撿回一命。

諾莉贊事後表示，清洗鴨蛋平時都是由員工負責，但當時大家都在休息，加上自己正在直播，才會不小心沒注意到狀況，「謝天謝地，我安全了。但我的脖子還是很痛，因為它整個都被纏住了。這件事確實讓我有點陰影，有點害怕機器。」

她在TikTok發布影片時說，「當時真的很驚慌失措，但現在回想起來有點好笑。雖然不好意思，但我還是PO上來，讓大家記取教訓，當我們面對機器時，千萬不要太大意。」