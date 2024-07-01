驚悚瞬間！她直播一半「頭巾捲入機器」險勒斃　怪力猛扯恐慌尖叫

▲諾莉贊才剛坐好，頭巾就被捲入機器。（圖／翻攝／TikTok@norizanjaaffar）
記者吳美依／綜合報導
馬來西亞上演驚險畫面，一名55歲老闆娘正在直播時，頭巾意外捲入鴨蛋清洗機，差點在鏡頭前窒息身亡，恐怖瞬間都被鏡頭拍下。
根據畫面，老闆娘諾莉贊（Norizan Jaafar）才剛坐好，卻突然被猛力往下扯，不僅頭部重重撞擊機台，頸部更遭卡住的布料緊勒。幸好，丈夫聽見她發出的呼救聲，趕緊衝過來關掉機器，這才撿回一命。
諾莉贊事後表示，清洗鴨蛋平時都是由員工負責，但當時大家都在休息，加上自己正在直播，才會不小心沒注意到狀況，「謝天謝地，我安全了。但我的脖子還是很痛，因為它整個都被纏住了。這件事確實讓我有點陰影，有點害怕機器。」
她在TikTok發布影片時說，「當時真的很驚慌失措，但現在回想起來有點好笑。雖然不好意思，但我還是PO上來，讓大家記取教訓，當我們面對機器時，千萬不要太大意。」
@norizanjaaffar
Masih troma .. bila sy tgok balik gelihati pun ada .. rasa malu jg nk pos tapi sy pos jg untuk bg pengajaran pada semua org .. jgn terlelu leka bila kita berhdpn dgn mesin♬ original sound - NORIZAN JAAFAR
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