泰女老師上課「腿開開」直播！鏡頭對準下體　大露底褲求斗內

▲女老師故意在鏡頭面前露出底褲，目前已經遭泰國教師委員會終身禁教。（圖／翻攝自thethaiger）



記者王佩翊／編譯

泰國華富里府一名小學女老師多次穿著性感在校教課，並在上課期間拿出手機直播，同時將鏡頭對準自己下體，故意雙腿打開，露出短裙下的底褲，企圖藉此尋求觀眾斗內。而她的誇張行徑也被校方發現，目前已經遭到停職處分。

根據thethaiger報導，該名老師被發現27日在教室上課期間使用社群軟體Bigo Live進行直播。只見她在課堂上翻開一本書，開始為台下學生講課，但是身穿短裙的她，卻慢慢地將雙腿打開，故意朝著鏡頭露出底褲。

該名女老師將手機藏在桌子下，而直播鏡頭就正對著她的下體。在Bigo Live中，觀眾可以跟主播互動，並斗內主播。從網友公開的直播截圖也可以看到，有不少這名女老師的「觀眾」斗內她禮物，並發送留言。

據《民意報》報導，該名女老師的身份尚未曝光，但她所任教的學校是位於華富里府的一所小學。經過調查，她已非首次做出類似事件，在此之前就曾多次在課堂上衣著暴露進行直播。

校方6月28日已終止了她的實習。由於該起事件在泰國社交媒體上引起廣泛關注，因此泰國教師委員會也介入調查。泰國教師委員會表示，女老師的行為已經違反《教師和教育人員委員會法》第44條，行為不端或道德敗壞，因此委員會決定對她祭出終身禁教的懲罰。