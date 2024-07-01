印度「1家7口抱一團」被急流沖走！3死2失蹤　恐怖畫面曝

記者王佩翊／編譯

印度孟買附近的知名避暑勝地「羅納瓦拉瀑布」發生死亡意外，有一家人前往當地度假，但卻受困於突然暴漲的河水。當時全家緊緊抱在一起，但是過沒多久，便支撐不住，當場被沖走。7人中只有2人成功游回岸邊，目前已經尋獲其中3人的遺體，另有2人失蹤，仍在搜索中。

根據《新德里電視台》報導，印度一家7口30日一起前往距離孟買80公里遠的山區度假。正如許多同樣在雨季來此遊玩的數百名遊客一樣，他們在布西水壩後方的「羅納瓦拉瀑布」旁野餐。

▲▼一家人緊緊抱在一起，然而最終還是被急流沖走。（圖／翻攝自新德里電視台）



一行人前往的山區自30日清晨便下起大雨，導致水壩溢流，瀑布的水流因此突然增強。根據現場目擊民眾所拍攝的畫面，當天下午1時30分左右，這家人被突然暴漲的河水困在正中央，7個人站在河中央的一塊岩石上，緊緊抱住彼此，試圖抵抗激烈的洪流，並往岸邊移動。

誰也沒想到，在不到1分鐘的時間內，他們陸續被洶湧而來的強烈水流沖走，而7個人的呼救聲與尖叫聲就這樣慢慢消失在下游。

岸邊的其他遊客目睹了這一幕，並瘋狂呼喊，但是因為水流太過湍急，沒有人能跳下去救人。其中2人靠著自己的力量，游回岸邊。當地居民和警方獲報後迅速趕到現場，使用繩索和登山裝備開始尋找倖存者。

一行人最終找到3具遺體，但是仍有2人失蹤，搜索行動一度停止，直到1日上午才重新展開。

警方指出，這群遊客是在河邊滑倒後被沖入下游的水庫溺水身亡。當地居民則表示，他們可能是因為站在河流底部長了苔蘚的岩石上，才會不慎滑倒，最終被水流沖走。