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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巴奈金曲獎提天安門　梁文傑：陸歌手「嚇死了」會避免來台

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

歌手巴奈日前拿下金曲獎最佳台語專輯獎，並在領獎時提到今年是天安門事件35周年，導致金曲獎在中國大陸網路上的關注度驟降。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑7月1日表示，大陸的音樂人未來可能會避免來台參加活動，「天安門這三個字，大家就嚇死了，聽到大概都無法反應。」

梁文傑在廣播節目《POP撞新聞》上提到，巴奈作為一個歌手，有其言論自由，陸委會是不會去評論的，「我們對大陸藝人，音樂人來台都很歡迎，體育交流也很歡迎。」

不過，梁文傑也強調，交流不可避免的會碰到一種狀況，比如在體育交流上，台灣很多觀眾喜歡拿國旗加油，大陸的體育團體、球隊因為這個情況，可能就不來了，「他們會覺得尷尬，或是現場不知道怎麼因應，覺得多一事不如少一事，就不來了。」

梁文傑進一步指出，巴奈這個狀況，可能也會造成相同的效果，不一定是政府單位或是中央叫這些歌手、音樂人不能來，但「天安門」這三個字，大家就嚇死了。

梁文傑還說，「這些大陸的歌手聽到這個大概都無法反應，所以未來他們可能會自發性去避免，這樣的效果我相信，也不一定是對方政府單位的要求。」

另外，梁文傑也提到，大陸方面必須要有一些認知，人員來台、歌手來台，或是自由行的遊客來台灣，就是會碰到台灣人這些言論，不能太緊張，比如說，聽到天安門35周年就趕快把微博封掉，如果這樣太緊張的話，那交流政策自然就會緊縮，「我們到目前為止都很歡迎大陸的觀光客、藝人、體育選手來台，但大家要淡定一點。」

▼歌手巴奈Panai。（圖／攝影中心攝）▲第35屆金曲獎星光大道，巴奈 Panai、柯智豪 Blaire Ko。（圖／攝影中心攝）

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