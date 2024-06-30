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策進會舉辦座談會　解答港人居留台灣問題

▲▼策進會舉辦座談會　解答港人居留台灣問題。（圖／翻攝策進會）

▲｢2024港人台適生活講座｣第三場居留定居座談會。（圖／翻攝策進會）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會與台港經濟文化合作策進會28日舉行了｢2024港人台適生活講座｣系列第三場居留定居座談會，吸引20多位在台港人出席了解各類在台居留定居規定。

座談會由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水主持，與會的機關代表有內政部移民署副組長曹顧齡、經濟部投審司專門委員蘇琪彥、勞動部勞動力發展署技士洪萬彭，以及陸委會科長黃雅文等。

盧長水在會上提到，隨港人持續移入台灣社會，為提供港人關懷與協助，策進會與陸委會舉辦｢2024港人台適生活講座｣，希望透過座談形式，瞭解大家生活所遇之問題，即時解決相關疑問，期望港人在台能安居樂業、安心生活。

▲▼策進會舉辦座談會　解答港人居留台灣問題。（圖／翻攝策進會）

盧長水強調，部分申請定居個案由於尚未完全符合申請定居要件，仍需補正資料，政府沒有直接否准，而是提供補正機會，並在策進會下設立「台港服務交流辦公室」專司輔導協助移居來台的港澳朋友，讓真心有意留台發展的人，有機會實現定居規劃。

盧長水還說，另一方面，政府也必須把關守護自由開放的制度與環境，因此審核也必須嚴謹，共同確保台灣家園的安全，但絕對沒有部分媒體所稱僅因曾任職業或出生地點等單一因素而否准申請等情形。

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