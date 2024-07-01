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大陸 大陸焦點 特派現場

洛陽狂風暴雨猛灌商場　2樓窗戶被吹破…居民：陽台被吹垮

記者廖翊慈／綜合報導

河南洛陽30日下午受強對流天氣影響，突然颳起狂風暴雨，閃電雷鳴，部分地區下起了冰雹。多名當地居民表示，車輛被連根拔起的樹砸到，還有一建築物的二樓店家玻璃窗戶整片被吹倒。

據《海客新聞》報導，6月30日，新安縣一商場的二樓店家一整片窗戶被吹倒，周圍的窗戶也被吹破，路邊的招牌被狂風吹進商場一樓，猛烈的風勢讓顧客趕緊逃命。

▲二樓店家窗戶被狂風吹破。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

▲二樓店家窗戶嚴重受損。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

附近一居民表示，「我們社區就是整個陽台被吹垮，還有樹直接被連根拔起把車砸壞，好多輛車都被砸壞了，有學校的鐵皮屋頂整個被掀翻了。」

河南氣象部門消息指出，30日至1日，安陽、鶴壁、新鄉、濟源、三門峽、洛陽、鄭州等地部分縣市出現陣雨、雷陣雨，登封局地出現大暴雨、雷暴大風（9級以上，局地12級）、冰雹等強對流天氣。

▲▼洛陽突現狂風暴雨。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

▲洛陽30日下午突降暴雨。（圖／翻攝自微博／海客新聞）

消息還顯示，30日8時至18時，河南北部、中西部、東部出現37℃以上的高溫天氣，黃河以北和三門峽、洛陽、鄭州、商丘、許昌、漯河等地部分縣市最高氣溫達40 ℃以上。國家氣象站最高氣溫前三站分別為，沁陽40.6℃、溫縣40.3℃、孟州40.1℃。

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