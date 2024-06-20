　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河南「旱情」延續多天　專家警告：極端高溫恐來得更早更久

▲河南旱災農地長不出苗。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

▲河南旱災農地長不出苗。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

文／中央社

河南旱情持續多天，有村民直指「10年都沒有這樣旱過」。河南省氣象局表示，未來一週的降雨分布不均，旱情仍可能持續或發展。專家指出，極端高溫比往年提前，無降雨時間更久。

人民網報導，9日以來，河南持續晴熱高溫天氣，淮河以北大部最高氣溫超過攝氏40度，全省旱情持續發展。

河南是中國的糧倉。中國新聞週刊19日報導，無數的河南農民在為給農田澆水的事發愁。4月下旬以來，河南省平均降水量26.6毫米，較常年同期偏少75%。截至6月13日，大部分地區連續無有效降水日數超過60天，鄭州等10個地級市更在70天以上。

報導引述河南省水利學會專家雷宏軍說，超過攝氏40度極端高溫比往年提前，且持續高溫面積更廣，無降雨時間更久。有當地農民說：「10年都沒這樣旱過」。

河南省氣候中心6月12日發出了乾旱橙色預警，周口、駐馬店、平頂山、洛陽等16個地市監測乾旱達到重旱等級以上，並已持續10天。

在人工造雨和自然降水的共同作用下，15日夜裡至16日，全省多地出現中到大雨，局部大暴雨。截至18日，鄭州、開封、周口、漯河陸續終止抗旱四級應急響應。但能否緩解連日的乾旱，尚難定論。

中新網19日報導，河南省氣象局表示，未來一星期，主雨帶北推到貴州、廣西至長江中下游一帶，並南北擺動，河南將多強對流天氣，南部降水增多。但由於降雨分布不均，河南北部降雨分散，旱情仍可能持續或發展，需繼續做好抗旱工作。

ET快訊
快訊／12縣市豪大雨特報！
麥加朝聖遇高溫「逾900死」　上千人失蹤！
快訊／台通爆內線A上億　董座兒延押2個月
台積電「封裝技術」傳大躍進！　若研發成功很驚人
遊艇派對結識孫安佐　經紀人讚：他善良體貼有才華
丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男友媽轉8萬逼分手「不要糾纏了」！網傻眼：霸道總裁母親？

河南「旱情」延續多天　專家警告：極端高溫恐來得更早更久

揭近一年8例退休軍警赴陸被留置　梁文傑：身份特殊需向大家提醒

男醫生肛門指診！便血女控「性侵」索賠89萬：手指動作難以忘記

只差一分鐘！　廣東村民過橋後回頭一看「橋被洪水沖垮」

桂林遭遇26年來最大暴雨！　藥局被淹沒…20歲女店員不幸罹難

女子被「困精神病院10年」！　院方：治療後家屬拒辦出院

台生畢典揍教授後發文：槍斃老子也不怕！曾嗆「我媽上海人脈厚」

45款機器人現身上海2024AI大會　將發佈首款人形機器人開源原型機

花近6千看演唱會「超大柱子擋住」9粉絲提告！判主辦方按比例退錢

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

男友媽轉8萬逼分手「不要糾纏了」！網傻眼：霸道總裁母親？

河南「旱情」延續多天　專家警告：極端高溫恐來得更早更久

揭近一年8例退休軍警赴陸被留置　梁文傑：身份特殊需向大家提醒

男醫生肛門指診！便血女控「性侵」索賠89萬：手指動作難以忘記

只差一分鐘！　廣東村民過橋後回頭一看「橋被洪水沖垮」

桂林遭遇26年來最大暴雨！　藥局被淹沒…20歲女店員不幸罹難

女子被「困精神病院10年」！　院方：治療後家屬拒辦出院

台生畢典揍教授後發文：槍斃老子也不怕！曾嗆「我媽上海人脈厚」

45款機器人現身上海2024AI大會　將發佈首款人形機器人開源原型機

花近6千看演唱會「超大柱子擋住」9粉絲提告！判主辦方按比例退錢

快訊／12縣市豪大雨特報！對流雲系發展旺盛雨勢強襲　最新警戒區域曝

旅外好手都想要　兄弟教頭談選秀考量

咪妃海邊脫了「解放比基尼」！　渾圓形狀看光羞喊：開心

孫安佐頻鬧風波　黃韻玲兒也是星二代...嘆：家家有本難念的經

潘裕文罕放閃PO「牽女友合照」　曝她卡片寫20分鐘：打開只有兩行字

快訊／北市議員陳重文涉貪案外案　台通董座兒內線A上億延押2個月

賴清德Threads辦抽獎引網友瘋搶　親簽版《時代》雜誌限量送

怕擋路放角落？空氣清淨機使用5技巧　避免無效清潔又浪費電

台灣登上日本雜誌特輯！松下洸平一人遊、浪花男子「我愛台灣」必收

卓榮泰繳「滿月成績單」　全力打詐、重建花蓮、推動希望工程

日本58歲大叔跳鎖舞　練倒立下腰寶刀未老

大陸熱門新聞

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

盪鞦韆一半手沒抓住！9歲女童飛出爆頭慘死

網戀3年女友是「店裡打工大媽」　老闆崩潰

寺廟主持「破色戒」約砲女直播主！　遭敲詐下場曝

復旦大學畢典學生揍老師　傳動手男是台灣學生

台灣學生毆打大陸教授！曾嗆復旦是「混蛋大學」

陸村民撿回「色彩豔麗」異鳥 竟是野生鳥類尾羽最長的白冠長尾雉

「超30年」一遇洪水！桂林漓江超出警戒水位

廣西桂林爆1998年來最大洪患　火車站變泳池

男醫肛門指診！便血女控性侵索賠89萬

陸電商618購物節！女裝「退貨率飆至80%」

習近平：軍中不能有腐敗分子藏身之地

大陸本田「員工排隊等資遣」！　裁員名額搶爆了

桂林遇26年來最大暴雨　藥局女店員不幸罹難

更多熱門

相關新聞

西半部熱到紅通通！午後「雷雨熱區」曝　下周水氣往南跑

西半部熱到紅通通！午後「雷雨熱區」曝　下周水氣往南跑

中央氣象署今(20日)指出，周日前受到太平洋高壓影響，各地高溫33至35度，局部地區甚至36度，小心中暑，但要留意午後雷陣雨，今午後中部以北、宜蘭、花蓮、南部及台東山區局部有較大雨勢，下周因南邊水氣多，中部以北午後雷陣雨範圍較廣，下雨時間也較長。

今午後防雷雨　專家曝下周熱帶擾動「成颱機率」

今午後防雷雨　專家曝下周熱帶擾動「成颱機率」

13縣市豪大雨特報「下到入夜」　中部以北明午後續防雷雨

13縣市豪大雨特報「下到入夜」　中部以北明午後續防雷雨

未來一周全台高溫炎熱　氣象署：大台北留意午後驟雨

未來一周全台高溫炎熱　氣象署：大台北留意午後驟雨

梅雨結束「今飆36度高溫」　專家估：7月進入颱風發展活躍期

梅雨結束「今飆36度高溫」　專家估：7月進入颱風發展活躍期

關鍵字：

河南旱情農民高溫旱災

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

空拍慘照曝！苗栗千葉火鍋400坪店面燒成廢墟

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面