河南「旱情」延續多天　專家警告：極端高溫恐來得更早更久

▲河南旱災農地長不出苗。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

文／中央社

河南旱情持續多天，有村民直指「10年都沒有這樣旱過」。河南省氣象局表示，未來一週的降雨分布不均，旱情仍可能持續或發展。專家指出，極端高溫比往年提前，無降雨時間更久。

人民網報導，9日以來，河南持續晴熱高溫天氣，淮河以北大部最高氣溫超過攝氏40度，全省旱情持續發展。

河南是中國的糧倉。中國新聞週刊19日報導，無數的河南農民在為給農田澆水的事發愁。4月下旬以來，河南省平均降水量26.6毫米，較常年同期偏少75%。截至6月13日，大部分地區連續無有效降水日數超過60天，鄭州等10個地級市更在70天以上。

報導引述河南省水利學會專家雷宏軍說，超過攝氏40度極端高溫比往年提前，且持續高溫面積更廣，無降雨時間更久。有當地農民說：「10年都沒這樣旱過」。

河南省氣候中心6月12日發出了乾旱橙色預警，周口、駐馬店、平頂山、洛陽等16個地市監測乾旱達到重旱等級以上，並已持續10天。

在人工造雨和自然降水的共同作用下，15日夜裡至16日，全省多地出現中到大雨，局部大暴雨。截至18日，鄭州、開封、周口、漯河陸續終止抗旱四級應急響應。但能否緩解連日的乾旱，尚難定論。

中新網19日報導，河南省氣象局表示，未來一星期，主雨帶北推到貴州、廣西至長江中下游一帶，並南北擺動，河南將多強對流天氣，南部降水增多。但由於降雨分布不均，河南北部降雨分散，旱情仍可能持續或發展，需繼續做好抗旱工作。