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大陸 大陸焦點 特派現場

河南高溫缺雨旱情嚴重　不能播種面積已達323萬畝

▲河南高溫缺雨旱情嚴重。（圖／翻攝央廣網）

▲河南高溫缺雨旱情嚴重。（圖／翻攝央廣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方地區進入6月後，溫度直線上升，多地出現40度以上的高溫。大陸重要糧食產區「河南」受到較大影響，部分地區出現乾旱情況嚴重，現階段土地「不能播種面積」已達323萬畝。根據河南旱情會商研判，24日前，河南無大範圍有效降水，直至7月上旬，河南省降水才會逐漸增多，旱情才有望得到一定緩解。

▲河南高溫缺雨旱情嚴重。（圖／翻攝央廣網）

《魯中晨報》報導，受持續高溫乾旱影響，河南省部分農作物受旱，全省暫無因旱出現飲水困難情況。為應對此次旱情，河南多地大中型灌區陸續開閘引水，全力抗旱保苗。

河南省周口扶溝縣農民王喜德表示，當地麥茬玉米都已種植，多數已澆過兩遍水。若持續高溫，過不了幾天，就要澆第三遍水，「你不澆水，那小（玉米）苗都旱迷糊了。」

▲河南高溫缺雨旱情嚴重。（圖／翻攝央廣網）

河南農業大學農業政策和農村發展研究中心副教授趙明正分析，本次旱情與以往相比，呈現三大特點——高溫更加極端、40℃以上地區面積大、降水偏少疊加高溫，導致旱情比較嚴重，「今（2024）年4月份以來雨水偏少，加上當前受高溫影響，一些地方缺水情況嚴重，不僅是農業用水，甚至居民生活用水都受到了影響。」

為應對旱情，河南省水利廳儲備20台排水車、40台抽排單元、60台泵組已隨時待命，欲支援各地抗旱工作，水利廳相關負責人透露，「從統計情況來看，目前水庫蓄水富餘量較大，結合井灌區水源條件良好，能夠滿足有灌溉條件耕地的夏播和作物幼苗生長期用水需求。」

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