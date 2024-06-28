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社會 社會焦點 保障人權

仁愛鄉冰雹狂砸半小時　150公頃蔬菜茶葉全毀...損失破億慘況曝

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損，南投縣長許淑華促中央從優救助。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專，下同）

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損，南投縣長許淑華促中央從優救助。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉26日午後突遭超過半小時的冰雹侵襲，翠華村華崗地區廣達約150公頃蔬菜及茶葉受災嚴重、農友估計損失上億，因該鄉為全台夏季蔬菜供應重鎮，南投縣長許淑華27日親赴仁愛鄉掌握農損災情，承諾縣府會立即向中央申請農災救助，也會與鄉農會協力、儘量提供受災農民相關資材補助，並特別呼籲中央放寬救助標準及提高金額，幫助一夕血本無歸的農友度過難關。

許淑華指出，當天經村長、鄉長、鄉農會總幹事即時傳訊，看到華崗地區遭冰雹肆虐，導致上百公頃即將採收的夏季高麗菜、菠菜、青蒜被砸得稀爛，以及約50公頃茶園也遭重創，辛苦大半年的農作收成幾乎全都報銷，到仁愛鄉會勘時再當面聽到翠華村長高政光說「冰雹下這麼大這麼久，很多農友真是欲哭無淚」，讓她為苦不堪言的受災農友感到心疼。

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損，南投縣長許淑華促中央從優救助。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

許淑華強調，在全國的夏季蔬菜供應鏈中，仁愛鄉是非常大的產區，也在相關市場供銷穩定上占有很重要的地位；她已立即指派縣府農業處長蘇瑞祥帶領工作人員深入華崗勘災，也請農友將受災的情況拍照記錄，縣府會與仁愛鄉農會及鄉公所3方合作、迅速盤點所有受損的面積及程度，並緊急向中央提報申請農業天然災害現金救助等救濟方案。

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損，南投縣長許淑華促中央從優救助。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

許淑華表示，考量過去救助金額一向都不高，單位面積救助金額相對於實際災損也比較差一些，更希望中央能考量仁愛鄉去年甫遭卡努等颱風豪雨重創，很多農民其實還在重建階段，如今又再次受災，縣府會積極與縣籍立委合力向中央爭取放寬補助標準及提高救助金額；縣府也會按照鄉農會建議，在農藥、肥料等農業資材方面，給予受災農友多一些補助，希望儘量減低農友的損失。

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