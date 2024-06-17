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搭冷藏貨櫃下班…8女員工被鎖死「絕望窒息亡」！知情人：像大冰箱

▲冷藏車載客8人慘死。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

▲冷藏車載客8人慘死。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省平頂山市葉縣6月15日22時許發生一起恐怖意外，一輛冷藏貨櫃車違規載人，導致8人被反鎖窒息身亡。事後，細節曝光，8名死者都是女性，家中都有小孩，在市區一家牛肉廠上班，曾多次集合一起乘坐冷藏貨櫃去上班。葉縣洪莊楊鎮一村民透露，該牛肉廠是一家私營企業，「自己婆婆春節時也去該廠工作過，也是開著這種車來接的。」

據《中國新聞周刊》報導，河南省平頂山市葉縣通報，6月15日22時許，一輛車牌號為豫DJ103F的輕型廂式冷藏貨車違規乘人，行駛至葉縣洪莊楊鎮境內（蘭南高速平頂山站出站口西500米加油站）時，司機發現車廂內8人窒息昏迷，迅疾撥打120進行緊急搶救。經全力搶救，截至16日3時，8人不幸遇難。

目前，貨車司機和相關責任人已被控制，善後工作已經展開，具體原因正在調查中。葉縣宣傳部新聞科一名工作人員表示，目前市裡已經成立聯合調查組，具體事故原因正在調查。

據洪莊楊鎮鎮政府一名工作人員透露，遇難的8人均為洪莊楊鎮的村民。平頂山洪莊楊鎮曹李村村委會一名工作人員透露，8名遇難者中，有3名是曹李村村民，「她們都是在市裡的牛肉作坊打工，做一些包裝牛肉的工作，有目擊者稱事發時車廂中還拉有冷藏的牛肉以及保溫用的乾冰。」

該工作人員稱，遇難者中小一些的40多歲，最大的50多歲，家中都有小孩，小的十幾歲，大的已經上大學了。「據我瞭解，她們白天上班是自己開電動車到距離村1公里的加油站集合，老闆派車過來接，晚上下班，老闆也會把她們送到加油站」，他表示，晚上市裡也沒有回到村裡的班車。

一名知情村民表示，8人並不是第一次乘坐冷藏車返村，但之前都沒出事，「葉縣離平頂山比較近，有的路線只要20多分鐘，貨車前面除了司機，還有其他同乘的人。」

一名多年汽車行業從業者表示，冷藏貨車的車廂內由於加裝了空調，密閉性要求比一般的車型要強，「車廂內會設置保溫層，實際上就像一個大冰箱。」據他判斷，如果車廂裡的人敲擊廂門，駕駛座可能會聽到一定聲音，但不會太大。

「有8個人在這麼小的密閉空間的話，用不了多久她們就會因為二氧化碳濃度過高昏迷」。微博資深救援網友「碎叫」表示，「過程中當事人會特別想睡，然後陷入昏迷的狀態。」

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