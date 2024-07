恐嚇下地獄！印度神棍「性侵女信徒上千次」　噁吻4歲女童

▲英國多名女性誤信神棍後遭到性侵。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

邪教教主卡利亞(Rajinder Kalia)在英國自創印度教派系,自稱是「地球上的上帝」,並且擁有各種神力,卻被指控長期侵犯及剝削信徒,包括性侵一名女信徒上千次,以不恰當方式親吻4歲女童等。

68歲的卡利亞數十年來欺騙與性侵至少4名女信徒,其中3人首次受害時未成年,還強迫另外3名受害者無償工作,並且交出大筆金錢。他如今被告上法院,求償800萬英鎊(約新台幣3億元)。

第一名受害者是57歲單親媽媽,22年來忍受至少1320次性侵,還被卡利亞恐嚇「我能決定誰下地獄」。第二名受害者是48歲女性,13歲就開始遭到侵犯,21歲那一年被卡利亞奪走初夜,2017年報警後,竟招致其他信徒攻擊。

第三名受害者今年37歲,年僅13歲就開始遭受狼爪。第四名受害者是36歲女性,4歲就被卡利亞「不恰當地親吻」。

Guru accused of raping devotees will face case



Rajinder Kalia, 65, has been accused at the High Court of exerting “undue influence” over young girls for three decades and of using Baba Balak Nath, an obscure branch of Hinduism, for his nefarious purposes.https://t.co/tO3J9uejpS