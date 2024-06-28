荷蘭「29歲運動員」性侵女童被關4年！　出獄後入選巴黎奧運

▲荷蘭排協公布巴黎奧運國家隊名單，29歲史蒂芬入選。（Steven van de Velde）（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

荷蘭29歲沙灘排球運動員史蒂芬（Steven van de Velde）2014年因性侵12歲女童被判刑4年，而他出獄後，今年竟成功取得巴黎奧運的參賽資格，並將代表荷蘭前往法國比賽。對此，荷蘭排球協會僅表示，「我們知道他的過去。」

根據BBC報導，現年29歲的史蒂芬2014年在英國性侵一名年僅12歲的女童，因此被判4年徒刑，並被獲准在荷蘭服刑，而他也在2017年獲釋，重新開始參加國際比賽，如今，有前科的他更入選巴黎奧運國家代表隊。

荷蘭排球協會（Nevobo）總監米歇爾•埃弗雷特（Michel Everaert）在聲明中表示，「我們知道史蒂芬的過去。他已按照英國法律被判刑，並服刑完畢。從那時起，我們就一直與史蒂芬保持密切聯繫，他現在已完全重新融入荷蘭排球界。」他強調，協會在他的重返體壇前，已經與荷蘭國家奧委會（NOC）、國際排球協會（FIVB）進行充分協商與討論，同時也諮詢過專家，認為史蒂芬再犯機率為零。

▲有性侵前科的史蒂芬入選國家隊。（圖／IG／volleybalnl）



對於重用性侵前科犯，埃弗雷特指出，「他現在是一名專業人士，沒有理由懷疑重返體壇的他。」

史蒂芬表示，他深知在奧運這個全球最大體育賽事前夕，自己的背景可能會引起國際媒體關注，但他仍感謝父母、朋友以及同事給他第二次機會，並且感謝荷蘭排球協會接納他，讓他有機會再次接觸運動。

非營利組織「美國安全運動中心」（U.S. Center for SafeSport）則發表聲明表示，該組織對任何曾因性侵未成年人被定罪的人能參加2024年奧運深感關切。聲明寫道，「在即將召開的巴黎奧運中，來自世界各地的隊伍將齊聚一堂，包括許多未成年運動員，而荷蘭排球協會的行為也傳遞了一個危險的訊息：獎牌和金錢比他們的安全更重要。參加運動是一種特權而非權利。」