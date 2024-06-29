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社會 社會焦點 保障人權

「拉開氣結」指侵人妻　推拿師上訴辯治療：她女兒全程觀看　

▲王姓男子於2020年4月間到桃園市某按摩店消費，不滿按摩女服務不佳欲退費，雙方起爭執，王男伸手抓了按摩女右胸一把，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
▲南投老推拿師因用手指侵入女客人的肛門和陰道「推拿」，遭判8月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／南投報導

南投一名賴姓推拿師從業30年，在為女客人推拿時，將手侵入她的陰道和肛門，被女客人指控性侵，告上法院，法官判定賴男犯行屬實，處8月徒刑。賴男再上訴，辯稱他的手法比較特殊，不分男女都會伸進肛門或陰道治療，不是只針對這名女客，何況女客的女兒當時在旁全程觀看，他不可能有性侵犯意。不過台中高分院不採信，駁回他上訴。可上訴。

判決指出，女子小柔(化名)因有脊椎疼痛宿疾，透過友人介紹賴姓推拿師，於去年7月17日在老公和女兒陪同下，前往賴男工作室治療。不料賴男竟起色心，趁何姓女助手不在場時，要小柔俯臥，以「治療坐骨神經、撥正腰椎盤突出」為由，以手侵入她肛門，又要小柔翻身正躺，假借幫她「調整鼠蹊穴」、「拉開氣結」，對她指侵得逞。事後小柔因脊椎疼痛未改善，到醫院就醫時，經醫護人員告知推拿不能有侵入性治療行為，才發現受害並報警處理。

全案審理時，賴男坦承犯行，法官審酌賴男從事推拿整復工作30年、經濟小康，犯後未能和小柔達成和解等情，依對於因其他相類醫療關係受自己照護之人，利用機會為性交之行為，處8月徒刑。

賴男覺得判太重又上訴，表示自己雖然有用手侵入小柔身體，但目的是要幫她治療痠痛，並沒有性侵的犯意，他不分男女都會把手指伸入肛門或女性陰道，由體內推開造成客人痠痛的氣節，以緩解客人痠痛症狀，並非只有對小柔這樣做，他也曾將手伸進小柔丈夫的肛門治療，既然她丈夫帶她來，應該有事先對小柔說明，他的推拿手法比較特殊。

賴男說，進行療程時，他均有說明並獲得小柔同意，整個過程只有2分鐘，他也有戴手套，且小柔丈夫就在隔壁大廳，女兒則在旁全程觀看，他怎麼會在這種情形下產生性侵犯意。

法官認為，賴男的推拿方式已超出民俗療法的按摩推拿範圍，且賴男也自承「我知道我的執照不可以做侵入性行為，本案推拿方式沒有醫學理論基礎」，顯然自知對小柔的治療，並非正當醫療行為，既然賴男的侵入性推拿無醫學理論基礎，又構成性侵害行為，便不屬於醫療行為，駁回賴男上訴。

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