灌醉兄弟秒露真面目！惡狼襲胸人妻摸下體　遭判6月+賠103萬

▲薛男強制猥褻朋友妻，遭判刑6個月，且應賠償人妻103萬5千元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／台中報導

台中一名薛姓男子去年3月到朋友家參加聚會，一群人飲酒狂歡到隔日凌晨，薛男在其他賓客離開後，先將酒醉的友人送上樓，下樓後見友人妻子獨自在整理餐桌，竟伸出狼爪襲胸還摸下體，被害人嚇得立刻夾緊雙腿不斷揮手反抗，但仍遭強制猥褻得逞。台中地院審理後，依強制猥褻罪判薛男6個月徒刑，得易科罰金；民事部分，應賠償友人妻子103萬5千元，可上訴。

人妻主張，案發當天大約有20幾個人到她家飲酒聚會，聚會結束後大家叫車陸續離開，薛男卻稱要自己開車獨自留下來，並在她送客時，將她丈夫送上樓休息，之後薛男坐在餐桌旁叫她過來收拾桌面，怎料她一過去薛男就將她夾在雙腳間，強行撫摸其胸部及下體，她奮力抵抗雙腳打叉往後蹲，但不慎跌倒躺地，薛男見狀仍不罷休，不顧她反抗持續猥褻得逞。

薛男偵訊時坦承，當天大概喝了2、3杯加冰塊的威士忌，「我沒有醉，我意識很清楚」，可見其判斷能力並未受酒精影響而顯著下降。

台中地院審理後，刑事部分依犯強制猥褻罪，處薛男有期徒刑6月，得易科罰金；民事部分，人妻向薛男求償醫療費3萬元、交通費5千元、精神慰撫金100萬元，薛男表示認諾，對於人妻請求完全同意，判決薛應賠償103萬5千元，可上訴。