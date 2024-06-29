闖醫院太平間「性侵2男屍」　英男洩慾4分鐘大吼：我沒做錯事

▲英國一名30歲男子闖入醫院太平間性侵遺體。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國30歲男子達蒙（Damon Tingay）闖入醫院太平間，在4分鐘的時間內，連續侵犯2名死去的男性患者，被逮捕時還不斷大吼大叫，宣稱自己沒做錯事。如今，他已經承認性侵遺體等罪名，28日被判6年有期徒刑。

根據格林斯必刑事法庭，3月17日凌晨2時50分左右，達蒙騎腳踏車抵達黛安娜王妃醫院（Diana, Princess of Wales Hospital），在附近繞了2小時，終於找到機會，趁警衛不注意時，溜入太平間犯案。

天空新聞報導，檢察官伊凡斯（Jeremy Evans）表示，達蒙在太平間待了大約4分鐘，到處亂開冰櫃，亂掀裹屍布，甚至出手揍了遺體幾拳，一共騷擾10名死者之後，又侵犯了2具男性遺體，才被員工發現並阻止。

▲達蒙是三個小孩的爸，被捕時還大吼大叫。（圖／翻攝Humberside Police）



達蒙試圖逃跑，但很快就被抓住，被捕時還不斷大吼大叫，宣稱自己「沒有做錯任何事」，更一度表示自己因為友人自殺而遭指責，正在尋找人生的答案。不過，他稍後接受偵訊時，卻又說不記得這些事情了。

受害者家屬們得知案情後，感到「令人難以置信地痛苦」，有人大病一場，有人飽受精神創傷。目睹案件的醫院員工也說，「在我的職業生涯中，見識過很多事情。這是我此生看過最糟糕的事情。這是一種侮辱、缺乏尊重。我無法停止哭泣。」

達蒙已經承認性侵遺體等罪名，除了6年監禁以外，還必須終身接受性傷害預防令（SHPO）的監控管制。法官批評，他的行徑「變態且完全荒誕」，如果沒有被阻止，還會有更多受害者，「毫無疑問，你有著非常、非常黑暗的一面。」

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