女業務簽保單遭性侵！聊到一半被「甩到床上」慘失身：我好丟臉

▲保險業務帶著客戶去投宿旅館，最後卻慘遭性侵。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名保險業務小花（化名）透過網路遊戲，認識了郭姓男網友，雙方相約在高雄簽保單。沒想到小花載著郭男找旅館，最後慘遭性侵，嚇得她立即逃離現場，並且報警提告。高雄地院審理後，依照強制性交罪，判郭男3年10月有期徒刑。

根據判決書內容，小花先前透過網路遊戲，認識了從事海鮮買賣的郭男，2人相處一段時間後成為網友，且小花也會向郭男購買海鮮，郭男也有表達想要追求的意願，只不過受到拒絕。

後來郭男打算購買保險，於是搭車南下高雄，小花得知後主動開車迎接，並且載著郭男到某旅館投宿。小花抵達房間以後，將文件留下，便返回家中洗澡。這時郭男突然致電，指稱自己還沒吃飯，希望小花來收件時可以順便幫忙買晚餐。

▲小花只是陪同聊天，卻被郭男一把抓住、甩到床上，最後慘遭性侵。（示意圖／123RF）



小花也不疑有他，買了晚餐前往郭男所住的旅館，抵達以後發現郭男一份文件都沒簽，於是待在房間內教學，沒想到這時郭男又開口要求，希望她能陪同聊天到天亮。由於無法拒絕，她只能先留下來陪同飲酒、聊天。

豈料只喝了一點酒，郭男突然伸手動粗，不顧小花的拒絕，將小花直接甩到床上，甚至還動手甩了小花巴掌，最後動手侵犯得逞。郭男逞慾以後進浴室洗澡，小花則是覺得相當丟臉，起身穿完褲子以後，立即拿著包包逃離現場。

後來小花精神恍惚，女友人A女發現情況不對勁，經過再三逼問，才知道她遭惡狼侵犯，氣得帶她到警局報案、提告，將惡狼繩之以法。

對此，郭男則表示，雙方確實有發生性行為，但是在你情我願的情況下合意性交，且小花的身高跟他差不多，根本沒辦法將人甩到床上，是因為小花欠他錢不想還，所以才會提告。

不過，高雄地院法官審理後發現，案件發生以後，小花曾表示要一次性結清欠款，並且要郭男做好心理準備，知道會面對什麼，而郭男則是不斷道歉，希望能求得原諒，因此不採信郭男的說法，最後依照強制性交罪，判處3年10月有期徒刑，全案仍可上訴。