新版鮮乳標章上路！7月新制懶人包　領農粉幣、搶台東團客住宿補助

▲7月多項新制攸關民眾的荷包。（示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

正式進入7月，有多項新制攸關你我的荷包，除了昨天已上路的8項「交通微罪」不開放檢舉，還有長照加碼補助12萬接受申請、振興花東觀光「250元農粉幣」領取、診所免費發放300萬劑快篩、囤房稅2.0新制以及舊版鮮乳標章全面停止流通。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

《交通

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●「8項微罪」將不開放民眾檢舉

根據《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，從6月30日零點起，「8項微罪」將不開放民眾檢舉。包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

以及在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車等，皆不開放民眾檢舉，但遭警方取締仍照常開罰。

▲8項交通微罪目標6月30日起不開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）※點圖放大

另外，有5項仍可檢舉違規，包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽，可罰500元；於身心障礙專用停車位違規停車，可罰600元至1200元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車，可罰300元至600元；不依順行方向臨時停車，可罰300元至600元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車，可罰600元至1200元。

▲5項違規仍維持開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）※點圖放大





●台鐵開通悠遊付 7/1起嗶進站

提升服務品質及便利性，台鐵公司宣布，7月1日起，全面開通悠遊付APP「嗶乘車」服務，旅客不用拿錢包，用手機就能「嗶」進站，「悠遊付」目前開放具備NFC功能的Android手機、使用Android版本6.0（含）以上的手機。

●高鐵7月起增開43班

高鐵經持續觀察旅客需求，規劃自7月1日起再度增加43班次列車，包括南下23班、北上20班。

這次增班特別針對台中以北、旅運需求較高的區間，規劃增加6班次北上區間列車，停靠台中至南港沿途各站。另外，針對台中以南旅客，增開班次有15班次，包括南下10班、北上5班，皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站。



《觀光振興

●農粉幣「每張250元」 兩類人可領取

農業部將從7月1日起至10月31日發放70萬張「農粉幣」，每張面額250元，有兩類人可領取，第一類是到花蓮遊玩，可以立即領幣使用，第二類是在指定電商平台消費滿千送1張，而且可累送，但使用「農粉幣」必須到花蓮店家進行實體消費才能核銷。

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►農粉幣來了！7／1發放「每張250元」 農業部：兩類人可領取

▲振興花蓮災後觀光，農業部推出農粉幣。（圖／翻攝農業易遊網）



●台東團體旅遊住宿補助 境外包機獎助提高

獎勵旅行業推廣花東團體旅遊(台東地區)，7月1日至9月30 日期間住宿台東縣合法旅宿的旅遊團，每團最高獎助1.5萬元，每家旅行業以申請2團為限。 花蓮地區從6月1日已經實施。

另外，提高花東地區境外包機獎助額度於7月1日起至12月31日實施，日本每架次42 萬元、韓國及東南亞（除菲律賓外）地區每架次36 萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每架次30.5 萬元。

●台灣好行及台灣觀巴優惠擴及宜蘭

因0403花蓮震災影響，重創台灣東部觀光產業，地震路斷亦位於宜花之間，宜蘭地區同樣受到影響，觀光署宣布，花東旅遊優惠將加碼擴及宜蘭，7月起為期1個月，持電子票證搭台灣好行免費，台灣觀巴2折。

●Taiwan PASS台鐵版上線

因應0403強震，觀光署推出Taiwan PASS 台鐵版(花蓮振興方案)，2人同行1 人免費優惠，採限時（7月1日起至9月30日）、限量3500 套，台鐵劃座須包含宜蘭、花蓮或台東，內容包含台鐵5日周遊券、捷運4選1及台灣好行4選1，提振宜蘭花蓮台東經濟，預期將可帶動跨區多天期的旅遊效益。



《醫藥照護

●2000家診所發放300萬劑免費快篩

新冠疫情再起，疾管署預估7月就會進入疫情高原期，7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩。

疾管署說明，透過醫療院所設置免費發送點，這批快篩試劑有效期限為今年9月、12月或明年1月，將陸續配發至全台約2500家合作診所，供民眾在就醫、接種疫苗等醫療照護時，如有症狀時，能即時分辨是否為新冠感染。

▲因應新冠疫情，疾管署發放免費快篩。（示意圖／記者林敬旻攝）



●長照補助最高12萬 開放申請

為緩解中、重度失能者接受機構式服務之家庭經濟負荷，衛福部自去年起調增「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助額度由最高6萬元提高至12萬元，並取消排富規定。

入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構(除安養床外)、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家(自費失能養護床、自費失智養護床)及兒少安置等機構，且經評估符合長照需要等級第4級以上之住民，每人每年最高可補助12萬元。

今年度第一階段的長照補助，將於7月1日開放申請。民眾如有申請需求或有相關疑問，可撥打該方案各縣市服務窗口諮詢(聯絡資訊請參閱)。

●慢性病等5類病人開放視訊看診

因應後疫情時代未來醫療新常態發展，通訊診察治療辦法修正擴大病人適用範圍，新增5種特殊情形，包含慢性病照護計畫收案病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護，以及災害、傳染病或其他重大變故照護，有條件開放醫師以通訊方式提供醫療服務。

新制增加醫師可通訊提供醫療項目，包含諮詢、會診、精神科心理治療、開立檢查、檢驗單等。衛福部說明，經醫師評估病人狀況穩定，放寬開立電子處方箋領藥，慢性精神疾病患者或疾病末期照顧對象有條件開放嗎啡類等管制藥品，7月1日起上路，預計247萬人受惠。

▲慢性病等5類病人開放視訊看診。（示意圖／CFP）



●在宅急性照護上路 3類感染症患者優先

健保署擴大居家醫療照護，推出在宅急性照護，施打長效抗生素即可控制病情的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等患者優先試行，若只須使用抗生素、無須進加護病房治療，可在原居住地照顧，在7至9天不等急性照顧期間，搭配通訊診療，輔助醫師每天巡診或與其他專科醫師照會。

●未滿7歲兒童有免費6次「兒童發展篩檢」

未滿7歲「兒童發展篩檢服務」於7月1日起正式上路。由接受過標準化篩檢工具訓練的兒科、家醫科專科醫師或幼兒專責醫師，針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向進行篩檢。

只要孩子具有健保身分，在下列6個階段，分別為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，每階段各接受1次政府補助的篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務執行。

家長可依篩檢服務補助時程，帶孩子到住家附近的兒童發展篩檢服務院所接受服務，提醒家長或照顧者別忘了攜帶「健保卡」與「兒童健康手冊」。

●堅果、內臟重金屬限量加嚴

食藥署表示，針對「特定嬰幼兒食品」及「禽畜內臟」之重金屬限量下修，並增訂「堅果、油籽類」食品的重金屬限量，7月1日起市面流通販售的產品，皆應符合新規定的限量，非以產品的製造日期認定。違規者除沒入銷毀產品之外，最重可處300萬元罰鍰。

●化妝品全面登錄制上路

食藥署發布化妝品新制，以往會分為一般、藥用化妝品，從7月1日起就不分類，讓化妝品管理單一化。

新制也要求不管是製造還是輸入業者，都須上化妝品產品登錄平台系統，把相關品名、用途、用法等資訊登錄，其後才可以供應、販售、公開陳列、作為贈品或者提供試用，違者可以處1萬元至100萬罰鍰。

《生活消費

●鮮乳標章新增「台灣鮮乳」字樣

台紐經濟合作協定明年生效，為降低紐西蘭液態乳零關稅進口台灣，對本土酪農產業衝擊，農業部重新設計印有「台灣鮮乳」的鮮乳標章，以區隔國產鮮乳與進口乳品。農業部表示，新版鮮乳標章已經上路，新舊版本標章將併行流通至今天，今起舊版鮮乳標章全面停止流通。

▲新版鮮乳標章（左）有「台灣鮮乳」字樣。（圖／翻攝農業部網站）

▲囤屋稅新制7月上路。（示意圖／CFP）



《稅制保險

●囤房稅2.0上路

全國單一自住房屋稅率由1.2%調降為1%；「非自住」的住家用房屋將採全國歸戶，法定稅率區間從原本的1.5%至3.6%，調升為2%至4.8%。新制自民國113年7月1日施行，114年5月正式開徵。

●新保險改革啟動

分紅保單

金管會要求7月開始分紅機制要透明、不能以高分紅作為宣傳話術，並要求現金流量測試以及分紅保單要設區隔帳戶等，且如分紅保單是以綜合險銷售，像是有健康或意外傷害保障等，就要改為附約，不參與分紅保單分紅，若要維持主約，就須要重新送金管會審核保單。

失能險

金管會指出，為了避免失能險援引意外失能程度給付，7月開始舊版失能險都將下架，未來保險公司也不能將失能險視為「長照保險」銷售，7月1日以後，失能給付須區分是意外、疾病所造成的失能。

保險業者說明，未來新版的失能險只能理賠意外所造成的失能，不能理賠疾病所造成的失能，民眾也不能因為給付標準較為寬鬆，再把失能險當作長照險投保。

旅平險

金管會將調降個人旅平險中「意外死亡及失能給付」費率10％。以一般出國5天身故保障1000萬元估算，保費約可省60元。

實支實付醫療險

避免民眾「靠生病賺錢」，濫用實支實付醫療險理賠，金管會宣告，7月起實支實付保險應採「損害填補原則」，也就是說必須要正本理賠，如首家理賠不足，第2家可以「差額」方式理賠，如此一來總理賠額度不會超過醫療總費用，同一個器官手術也只會賠1次。

不過由於產、壽險業者聯合爭取新種商品上路緩衝期，保險局已同意延至10月推出商品。



▲新北市14個行政區增27處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）



《地方

●新北市增27處科技執法

新北市14個行政區7月1日將再新增27處科技執法，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，為消弭「行人地獄」亂象，多處路口以「未停讓行人」為首要取締項目，其次是闖紅燈。另外，新莊區中正路右轉大漢橋部分，最外側僅能右轉環漢路，將嚴格取締違規右轉上橋。

▲▼新北市14個行政區增27處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

●北北桃YouBike違規記點

台北市、新北市與桃園市7月1日起同步實施YouBike會員違規記點新制，微笑單車公司YouBike會員在北北桃騎乘，若有闖紅燈、車道上逆向、未禮讓行人、邊騎車邊用手機、經警方或其他主管機關舉發的違規等，微單每次記1點，會員帳號1年內累積3點停權14天、累積7點停權1年；若經警方單位舉發酒駕、毒駕等停權2年。

●大巨蛋前違停科技執法

北市警局有鑑於大巨蛋落成後，恐會影響附近周邊的交通秩序，有違規停車的亂象產生，所以在台北大巨蛋前（忠孝東路4段、光復南路至逸仙路間），設置取締違規的科技執法設備，預計在7月1日正式啟用，並且開始執行取締違規車輛。