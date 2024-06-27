300萬劑快篩診所免費拿！7月新制懶人包　領250元「農粉幣」吃買玩

▲人行道違停或臨停仍可檢舉。（示意資料圖／記者楊漢聲翻攝）

生活中心／綜合報導

即將進入7月，有多項攸關民眾的新制，交通部份包括8項「交通微罪」不開放民眾檢舉、Taiwan PASS台鐵版上線等，而振興花東觀光方面，則有面額250元的農粉幣發放；另外，因應新冠疫情升溫，全台約2千間診所將發放300萬劑免費快篩。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

●「8項微罪」將不開放民眾檢舉

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根據《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，從6月30日零點起，「8項微罪」將不開放民眾檢舉。包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

以及在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車等，皆不開放民眾檢舉，但遭警方取締仍照常開罰。

▲8項交通微罪目標6月30日起不開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）※點圖放大

另外，有5項仍可檢舉違規，包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽，可罰500元；於身心障礙專用停車位違規停車，可罰600元至1200元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車，可罰300元至600元；不依順行方向臨時停車，可罰300元至600元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車，可罰600元至1200元。

▲5項違規仍維持開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）※點圖放大



●EMU3000 型自強號開放騰雲座艙包租車服務

為促進國內觀光旅遊及提供旅客更多元服務，7月1日起開放 EMU3000 型第6車騰雲座艙包租車廂30人團體票，供商務會議、團康聯誼及小型團體旅遊使用。

●Taiwan PASS台鐵版上線

因應0403強震，觀光署推出Taiwan PASS 台鐵版(花蓮振興方案)，2人同行1 人免費優惠，採限時（7月1日起至9月30日）、限量3500 套，台鐵劃座須包含宜蘭、花蓮或台東，內容包含台鐵5日周遊券、捷運4選1及台灣好行4選1，提振宜蘭花蓮台東經濟，預期將可帶動跨區多天期的旅遊效益。

●台東團體旅遊住宿補助 境外包機獎助提高

獎勵旅行業推廣花東團體旅遊(台東地區)，7月1日至9月30 日期間住宿台東縣合法旅宿的旅遊團，每團最高獎助1.5萬元，每家旅行業以申請2團為限。 花蓮地區從6月1日已經實施。

另外，提高花東地區境外包機獎助額度於7月1日起至12月31日實施，日本每架次42 萬元、韓國及東南亞（除菲律賓外）地區每架次36 萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每架次30.5 萬元。

●農粉幣「每張250元」 兩類人可領取

農業部將從7月1日起至10月31日發放70萬張「農粉幣」，每張面額250元，有兩類人可領取，第一類是到花蓮遊玩，可以立即領幣使用，第二類是在指定電商平台消費滿千送1張，而且可累送，但使用「農粉幣」必須到花蓮店家進行實體消費才能核銷。

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►農粉幣來了！7／1發放「每張250元」 農業部：兩類人可領取

▲振興花蓮災後觀光，農業部推出農粉幣。（圖／翻攝農業易遊網）



●台鐵開通悠遊付 7/1起嗶進站

提升服務品質及便利性，台鐵公司宣布，7月1日起，全面開通悠遊付APP「嗶乘車」服務，旅客不用拿錢包，用手機就能「嗶」進站，「悠遊付」目前開放具備NFC功能的Android手機、使用Android版本6.0（含）以上的手機。

●2000家診所發放300萬劑免費快篩

新冠疫情再起，疾管署預估7月就會進入疫情高原期，7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩。

疾管署說明，透過醫療院所設置免費發送點，這批快篩試劑有效期限為今年9月、12月或明年1月，將陸續配發至全台約2500家合作診所，供民眾在就醫、接種疫苗等醫療照護時，如有症狀時，能即時分辨是否為新冠感染。

▲因應新冠疫情，疾管署發放免費快篩。（示意圖／記者林敬旻攝）



●慢性病等5類病人開放視訊看診

因應後疫情時代未來醫療新常態發展，通訊診察治療辦法修正擴大病人適用範圍，新增5種特殊情形，包含慢性病照護計畫收案病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護，以及災害、傳染病或其他重大變故照護，有條件開放醫師以通訊方式提供醫療服務。

新制增加醫師可通訊提供醫療項目，包含諮詢、會診、精神科心理治療、開立檢查、檢驗單等。衛福部醫事司長劉越萍說明，經醫師評估病人狀況穩定，放寬開立電子處方箋領藥，慢性精神疾病患者或疾病末期照顧對象有條件開放嗎啡類等管制藥品，7月1日起上路，預計247萬人受惠。

●在宅急性照護上路 3類感染症患者優先

健保署擴大居家醫療照護，推出在宅急性照護，施打長效抗生素即可控制病情的肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等患者優先試行，若只須使用抗生素、無須進加護病房治療，可在原居住地照顧，在7至9天不等急性照顧期間，搭配通訊診療，輔助醫師每天巡診或與其他專科醫師照會。

●未滿7歲兒童有免費6次「兒童發展篩檢」

衛福部國健署表示，未滿7歲「兒童發展篩檢服務」於7月1日起正式上路。由接受過標準化篩檢工具訓練的兒科、家醫科專科醫師或幼兒專責醫師，針對兒童粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展四大面向進行篩檢。

只要孩子具有健保身分，在下列6個階段，分別為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，每階段各接受1次政府補助的篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務執行。家長可依篩檢服務補助時程，帶孩子到住家附近的兒童發展篩檢服務院所接受服務，提醒家長或照顧者別忘了攜帶「健保卡」與「兒童健康手冊」。

●堅果、內臟重金屬限量加嚴

食藥署表示，針對「特定嬰幼兒食品」及「禽畜內臟」之重金屬限量下修，並增訂「堅果、油籽類」食品的重金屬限量，7月1日起市面流通販售的產品，皆應符合新規定的限量，非以產品的製造日期認定。違規者除沒入銷毀產品之外，最重可處300萬元罰鍰。

●化妝品全面登錄制上路

食藥署發布化妝品新制，以往會分為一般、藥用化妝品，從7月1日起就不分類，讓化妝品管理單一化。

新制也要求不管是製造還是輸入業者，都須上化妝品產品登錄平台系統，把相關品名、用途、用法等資訊登錄，其後才可以供應、販售、公開陳列、作為贈品或者提供試用，違者可以處1萬元至100萬罰鍰。