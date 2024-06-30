　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

▲基隆市長謝國樑出席基北北桃市政會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲「罷免謝國樑」第二階達標。（圖／記者林敬旻攝）

文／記者鄭佩玟

行政院日前針對國會改革相關法案提出覆議吞敗，民進黨緊接著又喊出聲請釋憲、暫時處分，甚至威嚇要動員罷免24位藍委，讓朝野對立不斷加劇。然而根據選罷法規定，立委須在就職一年後才可被罷免，藍營人士評析，為延續選民對國民黨的怒火，基隆市長謝國樑罷免案一夕之間成為民進黨的主攻目標，綠營攜手公民團體為罷免案加溫，將國會改革慘敗怒火全數發洩在謝身上，一旦「拆樑成功」，綠營必然藉此創造骨牌效應，接續罷免藍委。

國會改革朝野大戰戰場已轉移至憲法層級，綠營府院黨欲透過大法官釋憲一途，終結藍白兩黨提出並獲通過的國會調查權、聽證權及總統國情報告等修法法案。除此之外，戰火也延伸到立法院外，綠營支持者及公民團體自發組成的「青鳥行動」，更列舉了24位「最想罷免的藍白立委」，包含涂權吉、葉元之、廖偉翔、張智倫、廖先翔及羅廷瑋等新科藍委都被點名，意外掀起一股「大罷免時代」的輿論熱潮。

面對親綠團體對藍委磨刀霍霍，親藍側翼也做出反制，列舉民進黨立委張宏陸、李柏毅、吳琪銘、蔡其昌、黃秀芳、吳沛憶、陳冠廷、王美惠、陳素月及陳俊宇等「暴力綠委」罷免名單，誓要跟民進黨鬥個魚死網破。

一名藍營輔選人士指出，評估各區域立委是否會被罷免的指標，除了計算選舉時與競爭對手的得票率差距外，也要利用「仇恨值」動員民眾出門投下罷免票，例如曾被罷免的前議員王浩宇及前立委陳柏惟，兩人都是因爭議過多、失言不斷，對手才能成功掀起「仇恨動員」。

這名藍營人士說，即使罷免案沒有成功，但民進黨及其側翼也能設定議題，傷害國民黨形象，順便轉移執政焦點；更重要的是，在立法院藍綠兩黨只差1席的情況下，民進黨只要成功罷免1名藍委、補選取勝，就能翻轉目前的國會情勢，成為國會最大黨。更樂觀來看，若綠營成功扳倒6席藍委，就能重返「完全執政」之姿，且藍綠對立氣氛也能更加凝聚民進黨支持者，有助於2026年九合一大選。

不過，依現行選罷法規定，立委就職後1年才可罷免，所以這半年多的立委「禁罷空窗期」之中，已進入罷免二階連署、目前國民黨仇恨值最高的謝國樑，自然就淪為祭旗對象。

據了解，民進黨在基隆「拆樑」的三股主力，包括身為賴清德表侄童子瑋系統、前綠委蔡適應，以及現任民進黨秘書長的前基隆市長林右昌，「三軍」挾帶青鳥團體無法罷免藍委的怒火聯手出擊，既能奪回2022年失利的基隆市長寶座，又能將復仇氣勢延續至明年2月發動罷免藍委。

眼見綠營對「拆樑行動」的加溫，國民黨中央也不敢輕忽這股「大罷免浪潮」，緊急全面介入召開專案小組、設立專責聯繫窗口，與謝國樑市府團隊共同展開「固樑行動」。據悉，市府團隊和黨中央預計周一舉行會議商討反罷免策略，要求謝將這場罷免戰當成市長連任的正式選戰來打，要催出9萬6千多位支持者共同投下反罷免票，必須取得壓倒性勝利，否則即便低空飛過、罷免失敗，也會對2026市長連任選戰造成負面影響。

回顧2022年基隆市長選舉得票，謝國樑當初拿下9萬6千多票，擊敗前立委蔡適應7萬1千多票，顯示基隆藍綠「六四比」，藍營內部評估，只要謝能守住基本盤，罷免案基本上很難過關；而今年初「大日公司控告基隆市府」一案，日前法院宣判大日敗訴，也讓「拆樑」的正當性更加不足，對國民黨來說，都是有利的相罵本。

如今謝國樑罷免案第二階段連署數量已經達標，國民黨除了要堅守「全黨挺一人」、「冷戰轉熱戰」的防守策略，正面對決民進黨助拳「拆樑行動」的猛烈攻勢外，也要注意藍委在國會議題攻防時的各種表現，避免在「青鳥們」無處發洩的罷免怒火上澆油，才有機會阻止這場大罷免時代的來臨。

ET快訊
《大熱門》高中妹離世　PTT嘆「汽車駕駛最衰」！阿婆1動作超
快訊／爆乳姐大鬧小CK砸店　台北101發聲明
Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網
台灣未來40年「失智人口恐增50萬」！醫示警多補充2營養素
小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

反罷免！國民黨啟動「固樑」小組　謝國樑明赴黨中央研議策略

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

幕後／拒助藍修「選罷法」！民眾黨不自提版本　週四與綠一同投否決

國會改革法是綠營版本？　柯建銘轟藍白：「不要文盲」把人民當白痴

朝野攻防山雨欲來！　修《選罷法》提高罷免門檻本周排審

「看什麼類型A片可證明是台派？」　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

曝藍營不演了！下週急審選罷法　林楚茵轟：怕被罷免就改規則

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

反罷免！國民黨啟動「固樑」小組　謝國樑明赴黨中央研議策略

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

幕後／拒助藍修「選罷法」！民眾黨不自提版本　週四與綠一同投否決

國會改革法是綠營版本？　柯建銘轟藍白：「不要文盲」把人民當白痴

朝野攻防山雨欲來！　修《選罷法》提高罷免門檻本周排審

「看什麼類型A片可證明是台派？」　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

曝藍營不演了！下週急審選罷法　林楚茵轟：怕被罷免就改規則

快訊／16縣市高溫警示　高溫恐飆破38度

金喜愛用功程度驚人！韓國導演許秦豪揭幕後：讓我有壓力

「暴力猿打線」重拾招牌！廖健富2分彈率隊客場擊落雄鷹

泰籍女子大鬧101小CK砸店　台北101：保全立即處理一切正常

「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

27歲蒙古女下肢栓塞！遠奔台灣醫治　醫示警3類人：嚴重恐截肢

Angelababy登炫富網紅直播帶貨狂賺7600萬！　陸網仍酸：low掉了

樂天女孩被爆「搞排擠」琳妲發聲揭真相！　私下真實互動全說了

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

房東不能超收電費了！　新版租賃契約7月上路

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂

童子賢自嘲講錯話　但台積電挺他

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

台鐵7月開放悠遊付「嗶乘車」　9月還能買月票

柯文哲反擊柯建銘：你確定綠不會被罷免？

賴清德頒褒揚令　表彰殉職海虎艦3官兵

什麼A片可證明是台派？　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

韓國瑜30秒暖心舉動影片曝光！　錄影鼓勵老奶奶對抗病魔

A片監控說引熱議！　沈伯洋揭輿論戰路數

更多熱門

相關新聞

反罷免！國民黨設「固樑」小組　謝國樑明赴黨中央研議策略

反罷免！國民黨設「固樑」小組　謝國樑明赴黨中央研議策略

罷免基隆市長謝國樑行動演變成「拆樑、固樑」之戰，藍營吹起反攻號角，也喊出要罷免民進黨基隆市議長童子瑋及幫忙連署議員，綠營批國民黨顛倒是非黑白。國民黨主席朱立倫急下「固樑」動員令，除了親自前往基隆力挺謝國樑，黨中央也組專案小組，設立窗口，與謝國樑的市府團隊共同展開「固樑行動」，市府團隊和黨中央預計下周一舉行會議共商戰術，謝國樑將出席。

幕後／白週四與綠否決藍選罷法

幕後／白週四與綠否決藍選罷法

國會改革法是綠營版本？　柯建銘轟藍白：請不要文盲

國會改革法是綠營版本？　柯建銘轟藍白：請不要文盲

什麼A片可證明是台派？　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

什麼A片可證明是台派？　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

關鍵字：

國民黨謝國樑民進黨罷免

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

快訊／泰女大鬧101小CK！救護車直送療養院

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面