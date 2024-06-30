分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　謝國樑成藍營反罷免第一防線

▲「罷免謝國樑」第二階達標。（圖／記者林敬旻攝）

文／記者鄭佩玟

行政院日前針對國會改革相關法案提出覆議吞敗，民進黨緊接著又喊出聲請釋憲、暫時處分，甚至威嚇要動員罷免24位藍委，讓朝野對立不斷加劇。然而根據選罷法規定，立委須在就職一年後才可被罷免，藍營人士評析，為延續選民對國民黨的怒火，基隆市長謝國樑罷免案一夕之間成為民進黨的主攻目標，綠營攜手公民團體為罷免案加溫，將國會改革慘敗怒火全數發洩在謝身上，一旦「拆樑成功」，綠營必然藉此創造骨牌效應，接續罷免藍委。

國會改革朝野大戰戰場已轉移至憲法層級，綠營府院黨欲透過大法官釋憲一途，終結藍白兩黨提出並獲通過的國會調查權、聽證權及總統國情報告等修法法案。除此之外，戰火也延伸到立法院外，綠營支持者及公民團體自發組成的「青鳥行動」，更列舉了24位「最想罷免的藍白立委」，包含涂權吉、葉元之、廖偉翔、張智倫、廖先翔及羅廷瑋等新科藍委都被點名，意外掀起一股「大罷免時代」的輿論熱潮。

面對親綠團體對藍委磨刀霍霍，親藍側翼也做出反制，列舉民進黨立委張宏陸、李柏毅、吳琪銘、蔡其昌、黃秀芳、吳沛憶、陳冠廷、王美惠、陳素月及陳俊宇等「暴力綠委」罷免名單，誓要跟民進黨鬥個魚死網破。

一名藍營輔選人士指出，評估各區域立委是否會被罷免的指標，除了計算選舉時與競爭對手的得票率差距外，也要利用「仇恨值」動員民眾出門投下罷免票，例如曾被罷免的前議員王浩宇及前立委陳柏惟，兩人都是因爭議過多、失言不斷，對手才能成功掀起「仇恨動員」。



這名藍營人士說，即使罷免案沒有成功，但民進黨及其側翼也能設定議題，傷害國民黨形象，順便轉移執政焦點；更重要的是，在立法院藍綠兩黨只差1席的情況下，民進黨只要成功罷免1名藍委、補選取勝，就能翻轉目前的國會情勢，成為國會最大黨。更樂觀來看，若綠營成功扳倒6席藍委，就能重返「完全執政」之姿，且藍綠對立氣氛也能更加凝聚民進黨支持者，有助於2026年九合一大選。



不過，依現行選罷法規定，立委就職後1年才可罷免，所以這半年多的立委「禁罷空窗期」之中，已進入罷免二階連署、目前國民黨仇恨值最高的謝國樑，自然就淪為祭旗對象。

據了解，民進黨在基隆「拆樑」的三股主力，包括身為賴清德表侄童子瑋系統、前綠委蔡適應，以及現任民進黨秘書長的前基隆市長林右昌，「三軍」挾帶青鳥團體無法罷免藍委的怒火聯手出擊，既能奪回2022年失利的基隆市長寶座，又能將復仇氣勢延續至明年2月發動罷免藍委。

眼見綠營對「拆樑行動」的加溫，國民黨中央也不敢輕忽這股「大罷免浪潮」，緊急全面介入召開專案小組、設立專責聯繫窗口，與謝國樑市府團隊共同展開「固樑行動」。據悉，市府團隊和黨中央預計周一舉行會議商討反罷免策略，要求謝將這場罷免戰當成市長連任的正式選戰來打，要催出9萬6千多位支持者共同投下反罷免票，必須取得壓倒性勝利，否則即便低空飛過、罷免失敗，也會對2026市長連任選戰造成負面影響。

回顧2022年基隆市長選舉得票，謝國樑當初拿下9萬6千多票，擊敗前立委蔡適應7萬1千多票，顯示基隆藍綠「六四比」，藍營內部評估，只要謝能守住基本盤，罷免案基本上很難過關；而今年初「大日公司控告基隆市府」一案，日前法院宣判大日敗訴，也讓「拆樑」的正當性更加不足，對國民黨來說，都是有利的相罵本。

如今謝國樑罷免案第二階段連署數量已經達標，國民黨除了要堅守「全黨挺一人」、「冷戰轉熱戰」的防守策略，正面對決民進黨助拳「拆樑行動」的猛烈攻勢外，也要注意藍委在國會議題攻防時的各種表現，避免在「青鳥們」無處發洩的罷免怒火上澆油，才有機會阻止這場大罷免時代的來臨。