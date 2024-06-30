國會改革法是綠營版本？　柯建銘轟藍白：「不要文盲」把人民當白痴！

▲立法院民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團針對「國會改革法案」聲請釋憲，藍白質疑，條文內容與民進黨過去版本類似，現在民進黨卻改變立場，是違反初衷。對此，立法院民進黨團總召柯建銘昨（29日）痛批，哪條和民進黨版本一模一樣？藍白請不要文盲，直接指出！說謊到如此，把人民當白癡？藍白立委，莫名奇妙當上立委，不知珍惜，不知天高地厚，抹黑造假，漠視民意！他提醒，這是藍白危機，也是國家危機，民意必定反撲！



柯建銘於臉書表示，天將降大禍於斯人，必先厚其福而報應之，民意必反撲！他更痛批，朱立倫、柯文哲，抹黑造假、顛倒是非，莫此為甚！

柯建銘指出，國民黨、民眾黨已是全國最大詐騙集團，全民公敵。朱立倫28日居然說，在野黨所提「國會改革法案」，與數年前民進黨所提版本一模一樣，民進黨改變立場，就是違反初衷，用違憲的理由做遮羞布。

柯建銘說，朱立倫又說賴清德總統用鬥的方式，超越一切，超越民主，為什麼要賴皮？柯文哲也說藍白版本哪一條不是當年民進黨主張、更批評賴清德總統提釋憲是毀憲亂政，恐嚇人民，是瘋狂領導者如希特勒。

柯建銘說，在此他要請問朱立倫、柯文哲四點。第一，你們二人看過藍白共提版本嗎？看過民進黨版本嗎？哪條和民進黨版本一模一樣？請不要文盲，請直接指出！第二，藍白版本是「一權獨大」，擴權、濫權、侵犯行政權、司法權、監察權，民進黨何條文如此寫呢？

柯建銘再說，第三，藍白版本若和民進黨版本一模一樣，民進黨有需要如此反對？藍白有需要一路沒收民進黨版本、沒收委員會、沒收協商、討論？有需要舉手表決？說謊到如此，騙人騙己，把人民當白癡？第四，10萬青鳥，民意反撲，響徹天際，兩黨主席卻可視若無睹、掩耳盜鈴至此，難道無眼、無耳嗎？

柯建銘認為，藍白摧毀國家道德及價值體系，才是最大傷害！兩黨抹黑、造假、造謠、顛倒是非成性，一副只要敢說謊有什麼不可？讓國家成「說謊世界」。

柯建銘痛批，天將降大禍於斯人，必先厚其福而報應之，民意必反撲！不該但太早來的福分，絕對是禍之所伏，藍白立委，靠一時藍白合，莫名奇妙當上立委，不知珍惜，不知天高地厚，卻不可一世，胡作非為，抹黑造假，漠視民意！

最後，柯建銘總結，他只想問，朱立倫、柯文哲及藍白立委，「你們選舉是為破壞國家道德，價值底線，從而出賣國家利益，聽令傅、黃兩人，當其玩偶，順從中國嗎？」他提醒，這是藍白危機，也是國家危機。民意必定反撲！