「看什麼類型A片可證明是台派？」　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「看什麼類型A片可以證明是台派？」　藍委酸沈伯洋：資訊戰大師

▲▼國民黨立法院黨團舉行「NCC委員淪二類電信詐騙門神？政府打詐攏係假！」記者會 黃健豪秀黑莓卡 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提醒國人，中國大陸可能會跟VPN公司購買用戶資料，從用戶觀看A片的類型可以判斷出立場是自由派還是保守派。國民黨立委黃健豪今（30日）受訪時諷刺，沈伯洋「不愧是資訊戰大師」，請大師分享一下，什麼樣的類型和演員，才可以代表自己是台派？

沈伯洋日前上政論節目時表示，「之前就有研究，知道你看的A片的型態，比如說大概知道你看的片的前5名之後，可以猜到你是自由派還是保守派」的說法，引起各界議論。

國民黨國會改革宣講團今日於台中舉辦，被問及對沈伯洋「A片說」的看法，中部藍委黃健豪受訪時狠酸，「沈伯洋不愧是資訊戰大師啊！」使用所有社群媒體平台，理論上都有洩露個資的疑慮，「希望資訊戰大師可以跟我們講，怎麼使用社群平台才不會個資外洩」。

黃健豪說，原來看成人片可以被分析出屬於自由派或保守派，「那麼請資訊戰大師跟大家分享一下，什麼樣的類型和演員，才可以代表自己是台派？」

藍委廖偉翔則說，自己比較關心沈伯洋還好嗎？希望沈伯洋身體健康，不要被「國外情報人員」做出任何危害人身安全的事，並呼籲政府單位保護好沈伯洋，「畢竟這是國安問題」。
 

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