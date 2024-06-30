反罷免！國民黨啟動「固樑」小組　謝國樑明赴黨中央研議策略

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免基隆市長謝國樑行動演變成「拆樑、固樑」之戰，藍營吹起反攻號角，也喊出要罷免民進黨基隆市議長童子瑋及幫忙連署議員，綠營批國民黨顛倒是非黑白。國民黨主席朱立倫急下「固樑」動員令，除了親自前往基隆力挺謝國樑，黨中央也組專案小組，設立窗口，與謝國樑的市府團隊共同展開「固樑行動」，市府團隊和黨中央預計明（7月1日）舉行會議共商策略，謝國樑將出席。

據了解，謝國樑對於罷免行動原來採取「冷處理」，但因國會改革「青鳥行動」衝突升溫，且民進黨在最後關頭激化情勢，進行實質投票已不可避免。被視為朝野罷免大戰序曲的「拆樑」，第2階段連署達3.6萬份已超過門檻，預計7月5日送件，國民黨近日多次召開記者會反擊，智庫副執行長凌濤更表示，如果連署成案，這是民進黨黑手伸入的惡意罷免，國民黨會全面迎戰，不管是出來幫忙連署惡意罷免的民進黨地方民代，以及童子瑋在過程中煽風點火，配合政治操作，遂行個人政治利益，國民黨有高度可能性發起罷免童子瑋。

針對黨內建議正式啟動反罷免綠營基隆市議員的行動，朱立倫回應，他相信如果民進黨這樣做，一定會有非常多不滿的人同樣以其人之道，還治其人之身。這非基隆之福，因此他還是要再次呼籲，所有要傷害基隆的人，能夠停下腳步，能夠及時的回頭。

在定調這是一場選戰對決情形下，由黨中央文傳會組專案小組，並將和謝國樑的市府團隊共同展開「固樑行動」，市府團隊和黨中央預計周一舉行第一次會議，謝國樑將出席共商策略。國民黨主席朱立倫也說，包括民眾黨及所有基隆市民都會力挺謝國樑，民眾黨主席柯文哲則公開表態，認為罷免謝國樑不具正當性，力挺謝施政非常努力，「藍白合」力抗罷免意味濃。

該如何反制？除了提出「罷免童子瑋」，藍營人士指出，基隆市可說是「藍白合」示範區，謝國樑上任後就找民眾黨籍的邱珮琳擔任副市長，面對綠營一波著一波的罷免行動，謝國樑除了要結合黨中央及地方組織力量，另外就是結合民眾黨，善用及鞏固「藍白合」在基隆有基本盤的優勢，才能有實力與民進黨一戰定勝負。