幕後／拒助藍修「選罷法」！民眾黨不自提版本　週四與綠一同投否決

▲在有柯文哲主持的會議當中，民眾黨討論關於國民黨提案修《選罷法》，最終黨團達成共識，7月4日委員會若進入表決，民眾黨將會投下否定票，而黨團總召黃國昌也已告知國民黨團此態度。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院國民黨團日前提《選罷法》修正案，希望提高罷免門檻，而內政委員會本週將排審。民眾黨主席柯文哲日前表態不贊成提高門檻，但連署應更嚴謹，國民黨主席朱立倫也引用柯說法，提不提高則尊重立委。儘管國民黨內對《選罷法》有不同聲音，但部分藍營人士仍盼週四送出委員會，並猜測民眾黨可能自提版本，但此舉因導致平票，恐被視為「保送國民黨」；據了解，民眾黨確定不自提版本或修正動議，在內政委員會的民眾黨立委麥玉珍7月4日會對國民黨提案投下反對票。

內政委員會週三（7月3日）召開「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會後，週四（7月4日）將審查《選罷法》部分條文修正草案，受到外界高度矚目的「提高罷免門檻」版本已被列入議程。

現行《選罷法》規定，「同意票多於不同意票，且同意票達選舉人總數1／4以上」即通過罷免；而國民黨立委許宇甄、徐欣瑩、蘇清泉共同提案，主張公職就職未滿1年不得進行罷免提議及連署，且「同意票數超過當選得票數，並達選舉人總數1／4以上」，罷免才會通過。

不過，民眾黨主席柯文哲25日、28日受訪時皆直接表態，不贊成改動罷免門檻，因為法律應當要有一致性，但「目前要連署總統副總統的選舉要提供身分證，可是現在要罷免公職，那就是抄樁腳的名冊，只要有姓名、有身分證字號、有戶籍住址，抄一抄就可以當作罷免的門檻根據，這要改」。

而就在柯文哲頻頻表達對《選罷法》修正案的態度後，朱立倫29日也引用柯的說法，認為可能也要重新檢討、討論，至於罷免門檻是否提高則尊重立委。

▲內政委員會下週將處理《選罷法》，外傳藍營內部有不一樣的聲音，認為應等基隆市長謝國樑罷免案告一段落再處理；國民黨主席朱立倫28日引用柯文哲的言論，但認為罷免門檻提不提高則尊重立委。（資料圖／國民黨文傳會提供）

現行《選罷法》第80條規定，連署人名冊只需要填寫連署人身分證字號、戶籍地址，不需要附上身分證影本，使國民黨開始預測，民眾黨團會不會自提版本或修正動議？但若白營要自提版本，因來不及排入週四委員會討論，最快方法是這幾天提出並排入週二程序委員會、週五院會在報告事項逕付二讀。

不過，倘若民眾黨團自提《選罷法》版本，恐被視為「保送國民黨」，因為如果民眾黨在內政委員會的麥玉珍支持自家版本，將形成平票，屆時召委高金素梅的意向成為關鍵；但也傳出高金素梅近日可能因身體不適，無法全程在場，屆時若高金素梅缺席，委員會藍綠白席次將是藍6、綠6、白1，麥玉珍成法案能否出委員會的關鍵。

民眾黨團每週四下午舉辦8名立委的共識會議，據了解，27日下午共識會當中，黨團已拍板「不贊成提高罷免門檻」，意即不支持國民黨團的提案，確實有立委在會議中提議「自提版本」或修正動議，但並未得到委員們的共識，因為時間來不及，條次更是對不上。

而黨團總召黃國昌於會議結束後，也聯繫國民黨團總召傅崐萁，表達民眾黨團不會支持提高罷免門檻的態度，而罷免連署嚴謹性則可以討論。

不僅如此，在28日有柯文哲參與的黨團晨會當中，黨團再次與柯討論到《選罷法》修正案的態度，二度確定黨內不支持提高罷免門檻，且也不自提版本，內政委員會排審《選罷法》並表決的話，麥玉珍一定會「投下否定票」，並非不投票。

面對國民黨不斷有匿名人士喊話，希望7月可以將《選罷法》修正案送出內政委員會、努力爭取民眾黨支持，甚至在柯文哲兩度出面表達不贊成後，仍期盼有討論空間等，民眾黨人士強調，民眾黨立場很清楚，就是不贊成像《公投法》一樣，把《選罷法》關入鳥籠。

民眾黨人士指出，《選罷法》連署必須嚴謹查核，避免變成政治操作工具，但民眾黨團不會在此時此刻提自家版本至程序委員會，加入政治混戰，且此案也不是民生重要法案；國民黨想拉民眾黨，卻把民眾黨善意提前告知態度，誤導為「有共識」，實在「太算計」，「搶著幫民眾黨表態，真的很國民黨」。

▼7月4日內政委員會排審《選罷法》，柯文哲與民眾黨團已達共識，倘若進入表決，內政委員會的麥玉珍（左）會投下「反對票」，而黨團總召黃國昌（左二）近日也與國民黨團總召傅崐萁說明此立場。（資料圖／記者李毓康攝）