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出生僅6周！男嬰睡覺遭「養8年哈士奇」咬死　新手爸媽悲痛發聲

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 馬克飼養這隻哈士奇已有8年，沒想到兒子突然遭到攻擊。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國田納西州發生一起悲劇，一對新手爸媽最近迎來新生命，未料出生僅6周的男嬰在嬰兒床上睡覺時，家中飼養的哈士奇突然發狂攻擊，導致他腦部重傷，搶救後仍宣告不治。

綜合《紐約郵報》等外媒，28歲的馬克．曼蘇爾（Mark Mansoor）和25歲的克洛伊（Chloe Mansoor）來自田納西州諾克斯維爾（Knoxville），4月14日生下兒子埃茲拉（Ezra Mansoor），未料平時性格溫順的哈士奇會無緣無故攻擊孩子。

24日事發當天，出生約6周的埃茲拉在嬰兒床上睡覺時，哈士奇在家人不注意時攻擊他，導致埃茲拉多處重傷。曼蘇爾夫婦在募資平台上發起活動，希望籌措2萬美元來支付醫藥費，但他們後來在網站上說明，埃茲拉經過6天搶救後已於30日下午死於腦腫脹及顱內出血。

馬克十幾歲開始和這隻哈士奇一起長大，飼養至今已有8年，過去從未攻擊人類，目前已依州法被帶到動物收容所，因咬傷人類接受10天隔離，目前尚不清楚未來將如何處置。警方正調查這起事件。

儘管埃茲拉的生命逝去，父母決定透過器官捐贈，幫助其他有需要的嬰兒，讓他們在悲痛之餘得到些許安慰。克洛伊受訪時表示，「成為埃茲拉的媽媽是我最大的榮幸，也是我做過最棒的事」，更希望其他家長能有所警惕。

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