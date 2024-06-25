聖馬爾定醫院年度義賣會　籌募阿里山山地醫療基金

▲▼ 聖馬爾定醫院為偏鄉醫療盡心意 推出愛心義賣 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



天主教聖馬爾定醫院每年備受矚目的活動－「愛心義賣會」24日登場為期兩天在大雅院區一樓大廳熱鬧開賣，義賣所得將投入社區醫療部「阿里山山地醫療基金」項目，歡迎大家來院同時也能挖寶做愛心，為永續推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療盡一份心力。

聖馬爾定醫院社區醫療部主任陳汶均表示，萬物皆漲的現在，大家的生活都很不容易，透過義賣方式讓物資可以流動再次被愛惜、循環利用，也能為弱勢醫療挹注力量，可謂一舉兩得，看到大家踴躍的善心與溫暖支持，真的既開心又感動。社區醫療部組長陳伊罧指出，每年義賣還沒開始籌備就陸續會有民眾詢問物資捐贈事宜，且送來都是好幾箱，雖然累積整理起來很費勁，但可以感受到民眾的一片好心有多麼熱情。

當日現場工作人員東西都還在忙著擺放，就已經有不少民眾徘徊在四周觀望期待能挖到什麼好物品，民眾謝小姐說：「早上帶家人來門診拿藥，看到大廳很熱鬧，後來問護理師才知道是醫院在舉辦愛心義賣，想說既然都來看診了就順便逛逛，沒想到可以買到不錯又便宜的東西，重點是可以兼做愛心的感覺很好。」民眾王大姐表示自己是醫院常客，每年都會來光顧義賣，最喜歡鍋碗瓢盆類，常常一買就好幾個。

除了家居物品廣受民眾喜愛外，二手衣物也是人潮絡繹不絕的攤位，協助志工表示，雖說是二手但幾乎都很新穎，笑說在攤位上原本疊的是一座小山一上午就差不多清空變成平地了。陳汶均主任表示，感謝大家的熱烈響應，共同扶助弱勢讓愛延續，喚起社會感恩、惜福、重關懷，期許這股暖流能綿延不絕，慷慨奉獻的同時也豐盈我們的內心。