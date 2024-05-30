妙齡女頸部結節　腋下「達文西甲狀腺手術」不留疤

▲▼ 妙齡女怕留疤 ，聖馬爾定藉由達文西隱疤手術施作讓她顧美觀］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

25歲的上班族張小姐，因頸部發現一個腫塊，需要手術切除，擔心留下有如割頸的疤痕，最後決定由聖馬爾定醫院耳鼻喉科王士豪醫師以先進的「經腋下達文西甲狀腺隱疤手術」，為她順利切除甲狀腺結節，恢復身體健康，也完成她頸部不留疤的願望。

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▲聖馬爾定醫院耳鼻喉科王士豪醫師 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

張小姐近日摸到脖子部位有腫塊，且會隨著吞嚥時移動，還有心悸、情緒不穩等症狀，到聖馬爾定醫院耳鼻喉科王士豪醫師門診就醫。王醫師為她進行頸部超音波及抽血檢查，證實是一個大小約3公分的甲狀腺結節。

由於張小姐的甲狀腺結節已明顯影響外觀，並有逐漸變大的情形，王醫師建議以手術切除。然而，傳統甲狀腺切除手術一般會在前頸部留下5~8公分的疤痕，即使以內視鏡手術治療，雖然傷口較小，但仍會留下3公分左右的疤痕，讓年輕愛美的張小姐無法接受，也唯恐別人看見明顯的割痕而議論紛紛。

王士豪醫師向其說明，甲狀腺切除手術目前已發展到達文西機器手臂經腋下遠端切除，達到頸部不留疤痕的效果。主要是將傷口隱藏在腋下的位置，從腋下到頸部的皮下創造一條通道，再利用達文西機器手臂進行甲狀腺的切除。值得一提的是，由於手術困難度高，雲嘉南地區少有醫師具備這項技術，王士豪醫師即為其中之一。

達文西機器手臂系統具有放大10倍清晰的3D立體影像，以及多角度彎曲的機器手臂，讓醫師更清楚看到手術視野內的神經與血管，進而更安全的保護喉返神經與周邊血管組織，可以更精準執行甲狀腺切除手術，避免大量出血，也可減少術後發生聲音沙啞、喝水易嗆到等聲帶麻痺的後遺症。

王士豪醫師提醒，雖然達文西微創手術相較於傳統手術有許多優點，但因為達文西機器手臂甲狀腺手術是經由遠端進入，所以對於較大的腫瘤切除上會有所限制，而且手術時間會比較長，因此並不是每一位患者都適用於此手術，是否適合仍需經過醫師詳細的術前評估。

目前聖馬爾定醫院耳鼻喉科擁有完善的設備，從診斷到治療一次到位，包括手術前的超音波診斷、手術中的喉返神經監測，搭配經腋下達文西機器手臂甲狀腺手術，提供一系列完整的甲狀腺手術治療照護。若有甲狀腺腫塊相關症狀的患者，亦可至本院耳鼻喉科門診進行完整的諮詢。