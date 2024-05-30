聖馬爾定醫院端午獨老人關懷　致贈肉粽涼被應景禮品

▲ 聖馬爾定醫院端午前夕關懷獨老送粽子及禮品。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院長期致力於獨居老人的關懷服務，除配合市府打造高齡友善城市外，也結合健康管理師、社工師與保健志工提供定期關懷訪視、電話問候、轉介相關社福資源…等服務。欣逢端午佳節前夕，院方特別準備肉粽及涼被等應景禮品贈與列案長輩，期望透過逐戶訪視與祝賀，讓獨居長者亦能享受端午節的氣氛與溫馨。

台灣已逐漸進入超高齡社會，少子化、高齡化、子女外出就業等因素，造成獨居老人的問題與需求備受關切。這些獨居者可能因年老體衰，喪失工作的能力影響其經濟來源；在生理方面也會因功能退化衍生疾病，造成身體病痛；以及因孤寂而衍生的心理問題，這三方面都會影響獨居老人的生活品質。

透過院方列案定期關懷訪視，能有效協助社區的獨老生活有規律、健康會注意，從而減少發生意外的風險。聖馬爾定社區健康管理師表示，每位個案都是從零開始了解到慢慢建立良好關係，雖然有些生活自理尚可，但平時就醫、領取慢性處方籤藥物仍需社工師或健康管理師的協助，長久相處下，長輩對同仁也充滿信任，更能走向戶外積極參與本院社區健康小站的活動。

該醫院社區醫療部的同仁手提粽子與涼被陸續拜訪長輩，爺奶們看到大家就像看到自家孫兒般的開心，不斷招呼裡面坐，關心有沒有淋到雨，知道是為他們祝賀端午節快樂，臉上的笑容顯得更加幸福。也許長輩年歲已高，但內心永遠是需要被關懷的，希望我們能成為彼此的守護者，讓獨居長輩的生活多一份溫暖，也讓社會少一份壓力。