閃婚越南妹！年薪200萬台男「月給13萬」1原因想離婚：真的撐不住

▲高薪男閃婚娶了越南正妹，沒想到對方懷孕後變成母老虎讓他苦不堪言。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人夫表示，他跟越南女友交往半年閃婚，近日卻有離婚的想法，因為老婆懷孕後脾氣變更差，「我也覺得丟臉，那麼快就沒了，但我真的撐不住了。」

原PO在PTT發文，「我們是去年閃婚，交往大約半年就結婚。我老婆現在懷孕六個月，懷孕後都在家養身，朋友公認脾氣很差，去年年薪100左右，越南人，天蠍座。我年薪約200，32歲，大老婆2歲，脾氣也是朋友公認的。」

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原PO說，剛交往一切美好，不過幾個月後開始變調，他早上10點上班，8點起來曬衣服，被老婆嫌衣服被吹到很髒，夫妻一起洗澡，平常都是他幫老婆拿浴巾，而有次開玩笑要老婆拿，她也生氣。

原PO表示，有次老婆還在跟前任聊天，而她說前任很渣卻又一直聊天，讓他生氣。懷孕後，情況更是嚴重，原PO說，老婆大小事都能生氣，如上班時間訊息慢回、打電話第一時間沒接，問老婆要不要心理諮商或是看身心科也遭拒絕，「簡單說，一個月生氣20天，絕對不為過。」

原PO強調，「我一個月給她13萬左右，從不過問開銷，我只告訴她，給我空間努力工作賺錢，因為這是為了孩子跟妳，我腦力跟時間就只有那麼多，要是妳不滿足，我可能沒辦法了。目前大概卡在這個階段，0改善，我覺得我想離婚然後談好贍養費就好了，我也覺得丟臉，那麼快就沒了，但我真的撐不住了。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「想離婚找律師比較有用吧」、「脾氣本來就臭，然後你沒認清楚就閃婚」、「你不給她13萬很快她就會先說要離婚了」、「你這老婆有問題啊，跟國籍人種無關，先設法停損吧」、「一定很正」、「年薪100真強」。

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