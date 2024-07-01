20萬遊瑞士「18天遭多次放生」！網友痛批旅行社：把人當白老鼠

▲不少民眾到歐洲玩會選擇跟團。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有跟團出國過的民眾都知道，在海外人生地不熟的，很多事情都要仰仗導遊的幫助。但近日就有一名網友發文爆料指稱，自己花費20萬參加瑞士18天遊的行程後，卻遇到十分不專業的導遊，過程中遇到種種問題，但是旅行社的老闆卻還在群組內稱「你們看起來很快樂」。

該名網友在FB社團「記者爆料網-公開版」發文，內容中表示，他們一團17人由旅行社招募帶團前往瑞士18天，團費1人新台幣20萬元，花了這麼多錢原本以為是去度假的，沒想到出發第一天就出現團員迷路的問題，這足以顯示導遊對行程和環境的嚴重不熟悉。

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第二天時，團員被迫自己找火車和公車搭乘，但網友認為，這些交通項目應該要事先安排好，而不是讓他們臨時應付。導遊雖然很努力，但對當地的不熟悉是顯而易見的，這與團員們事前期待的專業服務相差甚遠。

在短短幾天內，就有6位團員被導遊隨意丟包兩次。網友指出，導遊隨便說下一站的時間，但實際情況卻與所說的時間不符，導致一些團員錯過下車點。網友甚至舉例，有一次導遊說1點36分在Rou下車，結果他在1點26分就帶其他人下車了，一位阿嬤因為相信導遊，認為時間還沒到不敢下車，結果導致坐過站。導遊後續來接他們時，既沒有道歉，還責怪他們網路流量買得太少，無法即時聯繫上。

更令人震驚的是，一位83歲的阿嬤和一位76歲的阿公竟然在沒有家屬陪同的情況下也能報名參加這次活動。這讓其他團員不得不分心照顧他們，特別是在導遊對路況和車程不熟悉的情況下，更是增加了負擔。

原PO認為，他們花這麼多錢是希望享受瑞士的美景，而不是成為旅行社的實驗白老鼠，「這樣超扯的行程值得台幣20萬元？旅行社逃避問題，請不要讓其他貴賓再受騙了！」

從Google的評價可見，該家旅行社高達4.9分，不過從上週起，疑似是該瑞士團的團員上留下一星負評，「該公司所有行程都自稱“專賣店”。其實完全都不專業。」「完全放生，超爛」、「瑞士深度18天火車旅遊超爛，領隊根本沒有經驗，搞不清楚狀況，很多地點都沒帶我們去，全程0介紹」。

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