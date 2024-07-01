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媳婦哺乳也要看！超噁公公：妳現在已經是我女兒了

原PO說，公公連她哺乳也要看。（示意圖／Pexels）

▲原PO對於公公連她哺乳也要看，覺得很崩潰。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，生完小孩後公公連她哺乳時也要看，公公稱，「妳現在已經是我的女兒了，為什麼不能看？」這讓人妻很崩潰。網友看了說，「看媳婦餵奶，妳公公真的噁爛到爆。」

原PO在論壇《Dcard》發文，「第一胎懷孕的時候，憂鬱指數破表。生完小孩後更甚，到現在都還記得，因為是第一胎公婆都特別的愛來打擾，管東管西的，哺乳的時候也要看。」公公稱，「妳現在已經是我的女兒了，為什麼不能看？」

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原PO說，懷孕末期她開始討厭婆家，而本來能好好相處，但有了小孩卻變調，儘管她沒跟公婆住，「就算過了6年了，還是很反感他們的到來。給的壓力太重，讓我選擇性遺忘了好多事情，先生每次跟我提到以前在一起發生的事情時，我總是會想說，有發生嗎？」

原PO指出，公公每次要來都不先講，「我們不在樓下，他就會拿起手機開始錄影，把我們的冰箱打開還有行事曆小白板上的東西全部錄起來。反正樓下的一切全部都被記錄。會知道是因為原本照外面的監視器可以轉動，剛好記錄到他在做什麼。」

原PO懷了第二胎後，婆婆會跟大兒子說，「媽媽有另外一個小寶寶了，沒辦法跟你玩了，跟阿嬤玩就好。」原PO表示，婆婆讓小孩養成吃飯到一半就跑去玩的習慣，「不能在他們面前管小孩喔，不然他們就是會推翻你所有對小孩的規定。這不行那不行，那我直接瘋給你看，少來那一套，媽媽壞壞，阿公阿嬤才是愛你的。」

原PO酸，「公公啊，你是怎麼管教你兒子的？棍棒教育、讓兒子吃地上的飯，限制你兒子的交友，兒子每找到一個工作就要搞一齣，讓兒子工作的時候都要很尷尬的跟上司及同事相處，還把人家工作的群組給翻掉。登兒子的臉書，或開他的line，用他的身份跟別人傳訊息，偷看跟兒子跟他人的聊天記錄。」

原PO說，所幸老公挺她，哺乳事件之後也沒再發生，「先生是個好好先生，不滿說出來他都會聽，也會去做，他從傻不愣登，變成我一個眼神他就知道我在想什麼。真的很感謝他的陪伴，我想做什麼，他都會讓我去做。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「看媳婦餵奶，妳公公真的噁爛到爆，說什麼鬼話當女兒」、「看不出來先生有坦過」、「公公是變態」、「我婆婆也很愛看我親餵，真的很煩欸。在醫院的時候，每次都要看，我遮住，她看不到還伸長脖子」、「這樣的生活，你還能有二胎，很厲害」。

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