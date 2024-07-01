一堆人感冒！醫曝兒童藥水別做「這件事」：藥品會失效

▲兒科醫表示，兒童喝的藥水不建議冷藏。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

暑假到了，天氣熱到讓不少人中暑，也有許多人感冒。而小兒科醫師林智葳說，有小孩跟媽媽說，藥水要冰起來，但無論有無開封，都不建議冷藏。

醫師陳敬倫在臉書發文，「天氣熱到快中暑，但感冒生病的人卻多到像冬天一樣。遇到即將出國去南半球的病人，覺得羨慕。大家暑假都去哪遛小孩呀？歡迎分享。」不少人回，「合歡山加阿里山」、「山上很涼！17度的武嶺」。

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林智葳也發文，「兒童常喝的各種藥水，不管有無開封都不建議冷藏」。一位媽媽帶小孩回診，小孩說，「今天醫生叔叔開的藥水，回家也要幫我冰起來喔！」林智葳說，「蛤？你們藥水都有冰啊？我上次不是交代抗生素藥粉要冰而已嗎？」

媽媽回，「醫生，因為夏天很熱，冰起來小孩好像比較喜歡喝，所以我都冰起來了，不能冰嗎？」林智葳指出，「沒錯，過低溫度反而會讓藥水成份變得不穩定、使藥品失效；不管有無開過、藥水就建議放室內不會被陽光直曝的地方就可以了！」

此文一出，不少人也紛紛留言「可能覺得醫師哥哥太熱了，只好靠冰冰的藥降溫」、「可是我都加冰喝（揍）」、「好的，我記住了，冰箱裡的都丟掉了」。

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