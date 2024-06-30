每天旅客僅2人卻月收百萬　台鐵加祿「最大的小站」多角經營

▲台鐵加祿站多角化經營增加營收，成最大的小站。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣南方「最大的小站」、台鐵加祿站平均每天旅客僅2人，卻因軍運貨收每月超過百萬元，更搭上「藍皮解憂號」風潮推出限定版名片式車票，加上有全台唯一車站直昇機停機坪、站貓「娜美」嚕貓等吸客，上下車人數成長百倍。

台鐵加祿站平均每日上車旅客數2人，每日平均客收122元，卻是一等一的軍運「大站」，每日到發2列至4列貨列，每月貨收超過100萬元。

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▲台鐵加祿站多角化經營，推限定車票 。（圖／台鐵公司提供）

不過加祿站在台鐵公司化後多角化經營，先是搭上「藍皮解憂號」風潮，推出車站限定加祿站至東海站名片式車票，票價僅15元，還有舊式軋日機打印日期於名片式車票，旅客可以在票面上自行加蓋「加官進祿、福如東海」紀念章戳。

台鐵公司表示，目前每日吸引藍皮遊客約200人下車購票，也使上下車人數成長百倍。藍皮列車旅客駐足加祿站，還可以參觀全台唯一車站直昇機停機坪、加祿吉祥裝置藝術、甚至找站貓「娜美」嚕貓。

▲台鐵加祿站站貓「娜美」。（圖／台鐵公司提供）

台鐵指出，加祿站雖然全站只有11位員工，但在站長潘琮文率領下，公司化上半年就有很不一樣展現。

台鐵公司董事長杜微表示，看到加祿站的多角化特色經營，彷彿也看到台鐵公司不斷努力的縮影。