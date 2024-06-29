2024最新「最強護照」出爐！新加坡全球冠軍　台灣143國免簽排名35

▲ 持有中華民國護照可以免簽、落地簽或電子簽證等方式前往143個目的地。（圖／資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

「亨利護照指數」（Henley Passport Index）15日公布截至2024年6月最新排名，新加坡以195個免簽國居冠，日本及法國等歐洲4國位居第二；台灣則維持年初的第35名，擁有143個免簽國。

英國居留權和公民身分顧問公司Henley & Partners根據國際航空運輸協會（IATA）數據，自2006年起定期監測全球護照排名，6月15日公布最新排名顯示，新加坡擁有195個免簽國，達到全球最多；緊接著則是法國、德國、義大利、日本與西班牙，以194個免簽國並列第二名。

最新公布的榜單與年初有所差異，當時榜首出現重大變化，史無前例地由法國、德國、義大利、日本、新加坡與西班牙6國並列冠軍，持有其護照可前往194個的目的地。但半年後的現在，新加坡以微小差距領先其他5國，單獨登上冠軍。

在全球199本護照中，台灣和多明尼加並列第35名，可持護照以免簽、落地簽或電子簽證等方式前往143個目的地，和年初的排名並無差異。

全球最強護照排名（免簽國）

1. 新加坡（195國）

2. 法國、德國、義大利、日本、西班牙（194國）

3. 奧地利、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、南韓、瑞典（193國）

4. 比利時、丹麥、英國（192國）

5. 挪威、葡萄牙、瑞士（191國）

6. 澳洲、希臘、馬爾他、紐西蘭（190國）

7. 加拿大、捷克、匈牙利、波蘭（189國）

8. 美國（188國）

9. 愛沙尼亞、立陶宛、阿拉伯聯合大公國（187國）

10. 拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞（186國）