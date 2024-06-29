網熱議台鐵區間車已改「優先席」　原來8年前早試辦！原因曝　

▲台鐵EMU800型採一字型設計，試辦博愛座改名優先席。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

衛福部社家署預告修正「身心障礙者權益保障法」，要將「博愛座」修改名稱為「優先席」，並將條文「老弱婦孺」移除，改為「其他實際需要者」，有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出台鐵區間車座位照，指台鐵博愛座已改為優先席，不過事實上台鐵早在2016年後引進的新區間車都已仿造日本改為「優先席」。

北捷近日頻傳博愛座情勒事件，甚至爆發暴力事件，衛福部社家署打算修法，要將「博愛座」修改名稱為「優先席」，使用者改為實際需要者，目前仍在草案預告期，有網友今(29日)在臉書社團「路上觀察學院」PO出台鐵區間車座位照，指台鐵博愛座已改為優先席，引發網友熱議。不過事實上台鐵早在2016年後引進的新區間車都已仿造日本改為「優先席」。

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▲台鐵「優先席」引發網友熱議。（圖／翻攝「路上觀察學院」）

有網友說：「問題不是出在博愛座這三個字，而是出在品德修養」、「字再怎改都沒用，就是會有一些人說那就是該給他坐的」、「打贏的優先選」、「我以為會改成搏鬥座」。不過也有網友說：「很早之前就叫優先席了」、「台鐵不是很久以前就叫優先席了嗎」。

事實上台鐵早在2016年引進的EMU800型區間車試辦將博愛座標示改為「優先席」，當時也發生北一女學生、視障生的博愛座被迫讓座爭議，台鐵試辦將博愛座標示改為「優先席」，「博愛」兩字仍保留但縮小，圖示增加「內部器官障礙者」使用者，強調體弱或有需要旅客可使用，除EMU800型電聯車外，EMU900型最美區間車也比照設置。