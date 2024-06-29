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日本遊玩「便民1裝置」妹子慘發炎　苦主+1：從此不敢用

▲▼免治馬桶。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO使用公共場所的免治馬桶，導致她私密處發炎。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日本飯店與公共場所幾乎都設有免治馬桶，而一名妹子說，她如廁後也養成習慣按鈕沖洗，卻忽略公共場所的馬桶很髒，導致她還在當地就感染念珠菌。文章曝光後，一票網友崩潰回應，「台灣也發生過！想到我是在外面時，水已經噴水了，看了很多次醫生才好，在外真的不要亂按按鈕！」

一名女網友在Dcard表示，去日本遊玩時，如廁後她都會使用免治馬桶沖水，沒想到這好習慣，反讓她的私密處感染念珠菌，「只好趕快藥局買藥擦！」

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原PO崩潰直呼，「在日本用免治馬桶沖水太習慣了，忘記公共場所的噴頭不一定乾淨，尤其人特別多的地方」，因此呼籲女孩們要特別注意。

底下網友也狂搖頭回應，「在外我還是不敢用免治的功能，飯店的就敢（大膽猜有在清）」、「我的天...外面的免治馬桶我真的不敢用，只要不是自己家裡的我都覺得好可怕」、「本來就不太能用免治馬桶，因為水會噴濺到陰道口，很容易把肛門的細菌，或其他的細菌帶去那邊，而且也會太潮濕導致感染」、「誰會用公共廁所的免治馬桶啊...超噁」、、「我家有免治馬桶，老實說只要不是天天刷洗，其實探頭、細縫是會發霉的，要仔細看才看得到，甚至可能肉眼是看不到的，所以即使是家裡的也不保證乾淨，認真覺得免治馬桶不適合女生」。

也有苦主+1哀喊，「這我在台灣也發生過！想到我是在外面時，水已經噴水了，看了很多次醫生才好，在外真的不要亂按按鈕」、「我小時候用自己家的免治也感染過，家人有在清潔，從此不敢用，之後就再也沒感染過」。

婦產科醫師謝筱芸曾指出，免治馬桶是透過噴嘴水柱沖洗肛門，也有沖洗外陰的功能，但如果噴嘴遭到汙染，或是無常常清潔，恐怕容易滋生細菌，即便是定期清潔噴嘴，泌尿道感染的女性仍要謹慎使用，以免將自來水中或肛門周圍的大腸桿菌沖進尿道與膀胱。

謝筱芸也提到，水中常見的致病性細菌主要包括「大腸桿菌、志賀氏菌、沙門氏菌」，而台灣自來水的合格標準「大腸桿菌群密度月平均值為1.0」，並不是0。至於日本仍盛行免治馬桶的原因，其實透過日劇或旅遊可發現，日本自來水是可以生飲的，但台灣自來水建議煮沸過再飲用，主要來自於自來水輸送管線的不同。

謝筱芸強調，台灣使用水塔的比例極高，若蓄水池、水塔沒有定期清洗、或是大樓自來水管線老舊，都會增加大腸桿菌的菌量，不論直接用蓮蓬頭沖，或用免治馬桶的沖洗功能，水源都來自住家的自來水管線，也就是說，免治馬桶並沒有完全殺菌的功能。

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