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嘉義市西區衛生所　獲全台金所優等獎

▲▼ 嘉義市西區衛生所榮獲衛生福利部國民健康署第15屆金所獎「優等獎」、衛生局獲頒「特別獎」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市西區衛生所榮獲衛生福利部國民健康署第15屆金所獎「優等獎」、衛生局獲頒「特別獎」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應高齡社會，嘉義市西區衛生所致力發展整合式高齡、長照服務模式，以衛生所為基地，向社區延伸服務，以「多元健康衛生所，社區照護好厝邊」議題參賽，因地制宜發展特色健康照護脫穎而出，榮獲「第15屆金所獎」~優等獎，成為全國衛生所之表率。並於113年5月2日獲頒獎座1座及價值新臺幣3 萬元之等值獎品。

另嘉義市政府衛生局111年底完成轄區內衛生所增置員額編制表，並經考試院核備通過，獲頒發「特別獎」肯定，由西區衛生所邵怡敏主任轉呈「第15屆金所獎優等獎」及嘉義市政府衛生局局長廖育瑋轉呈「特別獎」獎座給市長，與市民及市府團隊共享榮耀。

▲▼ 嘉義市西區衛生所榮獲衛生福利部國民健康署第15屆金所獎「優等獎」、衛生局獲頒「特別獎」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 西區衛生所邵怡敏主任(圖左1)轉呈「第15屆金所獎優等獎」及嘉義市政府衛生局局長廖育瑋(圖右1)轉呈「特別獎」獎座給市長 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，衛生局與衛生所同仁是守護民眾健康的第一線，感謝嘉義市東、西衛生所以及衛生局同仁在疫情期間堅守崗位，在疫後更持續精進，因應高齡化社會，不斷思索如何設計出適合在地高齡者的健康照護模式。西區衛生所以「多元健康衛生所，社區照護好厝邊」議題參賽獲金所獎，是全國衛生所之表率，在表彰衛生局以及西區衛生所同仁的創新同時，也要感謝他們的付出與辛勞，與全民共同攜手，打造全齡共享、世代宜居的樂齡勇壯城。

▲▼ 嘉義市西區衛生所榮獲衛生福利部國民健康署第15屆金所獎「優等獎」、衛生局獲頒「特別獎」 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生福利部國民健康署為提升衛生所服務品質，促進社區民眾健康，舉辦全國衛生所之金所獎競賽活動，從中評選出衛生保健工作績優衛生所，分為「卓越獎」、「優等獎」及「佳作獎」。112年舉辦「第15屆金所獎」，依衛生所型態分為：「都市地區」、「一般地區」、「醫療資源缺乏地區」及「原住民族、離島地區」，共四組評分。嘉義市西區衛生所以「憩桃開百花，晚春駐年華」，於112年12月13日經國健署評定為第15屆金所獎-都市地區-優等獎。

嘉義市西區衛生所肩負市民的健康重任，近五年嘉義市西區老年人口比率自14.79%攀升至17.69%，透過SWOT分析找出社區困境，特別導入WHO歐洲健康老化策略，並依據健康問題分析結果，量身打造專屬高齡者的健康套餐，促進長者健康和勇壯老化，並確保長者能夠充分參與社會及經濟活動，結合社區與長照等場域，提供優質的服務模式，讓高齡者皆能享受到歐洲規格的健康照護，藉此減輕青壯人口扶老負擔，落實成為鄉親與機構的健康好鄰居。

 
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