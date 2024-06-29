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大陸 大陸焦點 特派現場

「我不想我的國家淪戰場」　菲律賓協會主席參加北京論壇痛哭

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸28日在北京舉行「和平共處五項原則發表70週年紀念活動論壇」，菲律賓中國了解協會主席蘭比諾在活動上痛哭，提到中菲逐漸緊張關係，並強調，「身為一個菲律賓人，身為一個亞洲人，我不想我的國家淪為戰場。」

蘭比諾當天出席的是「從和平共處五項原則到建構人類命運共同體：以中國式現代化共建繁榮世界」分論壇，他提到，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府導致當前的中菲關係變得非常糟糕，這其中美國扮演了重要的角色。

▼蘭比諾在活動上痛哭。（圖／翻攝觀察者網）

▲▼「我不想我的國家淪戰場」　菲協會主席參加北京論壇痛哭。（圖／翻攝觀察者網）

蘭比諾指出，90年代，他們趕走了美國人，拆除了美國在菲律賓的海軍和空軍基地，21世紀初，美國根據所謂的美菲加強國防合作協議，開始在菲律賓建造新的軍事基地，如今美國在菲律賓的軍事基地增加到了9個。

蘭比諾說，隨著南海局勢的持續緊張，菲律賓已經有人開始討論，「我們的國家會發生戰爭嗎？我說我不知道，但是有9個美軍基地在的話，菲律賓很可能會淪為戰場。」

蘭比諾強調，「新加坡前總理李顯龍曾說，你們認真的嗎？你們真想讓菲律賓淪為戰場嗎？身為一個菲律賓人，身為一個亞洲人，我不想我的國家淪為戰場。」說完這句話，蘭比諾當場痛哭。

蘭比諾還說，他去年來華16次，這次是他今年第6次來到中國，「現在菲律賓的主流媒體、報紙、廣播、電視都很反華，但有明確的研究顯示，有許多菲律賓人是熱愛中國和中國人民的。」

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