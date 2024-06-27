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菲駐美大使：若台海爆發戰爭　可能准美軍用菲基地保衛台灣

▲「肩並肩」美菲聯合軍演。（圖／翻攝自Exercise Balikatan臉書，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）

▲菲律賓駐美大使警告，一旦台海戰爭爆發並衝擊菲國，菲可能將允許美國使用菲國基地護台。（圖／翻攝自臉書Exercise Balikatan，Cpl. Hilda M. Becerra攝影）

文／中央社

菲律賓駐美大使警告，與中國在南海的爭端恐引發席捲印太的衝突，更讓人憂心恐爆發核戰；他並指若台海戰爭爆發並衝擊菲國，菲律賓可能允許美軍在戰時用菲國基地保衛台灣。

菲律賓長年將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）擱淺在南海仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），近期成為與中國衝突頻生的引爆點。中國海警人員本月17日揮舞刀棍和斧頭，阻止菲律賓海軍運送補給品給駐紮在船上的陸戰隊隊員。

菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）接受「金融時報」（Financial Times）專訪時警告，與中國為南海爭議島礁發生的衝突，恐席捲印太區域各國，並引起可能爆發核戰的憂慮。

羅慕德斯說：「這是最危險的時刻…大規模殺傷性武器是非常真實（的威脅）。有好幾個國家和強權擁有龐大核武庫。」

菲中南海衝突升級之際，美國正致力強化印太區域聯盟。菲律賓去年新增國內4座軍事基地供美軍使用，不過馬尼拉當局尚未表明，在中國對台灣發動戰爭的情況下，美國是否能使用這些基地。

羅慕德斯指出，美軍可使用菲律賓軍事基地，是為提升菲方國防戰略，不是為了展開進攻行動。不過他也提到，馬尼拉可能會讓美軍在戰時使用這些基地。

羅慕德斯說：「如果我方國防機構認為，由於我們將受（戰爭）影響，准許（美軍）使用…那些地點保衛台灣是有可能的，那麼我們很有可能就會同意。」

他又補充說：「但願這永遠不會發生。但如果發生了，像菲律賓這樣的國家顯然…將在亞洲戰場發揮作用。」

此外，羅慕德斯警告，中國在爭議島礁周邊的行動是在測試美國的決心，並指「菲美共同防禦條約」是嚴肅的協議，中國不應輕易把它視為兒戲。

羅慕德斯拒絕明言何種情況將觸發共同防禦條約，但指菲律賓與美國兩個盟邦已討論過相關選項。

菲中本月17日爆發最近一起衝突前，羅慕德斯就已警告仁愛暗沙及其他南海爭端比台海情勢更危險，因為儘管海牙常設仲裁法院2016年裁決中國「九段線」主張無效，北京仍聲稱擁有大部分南海的主權。

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