扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

▲菲律賓丹轆省班班市市長艾莉絲郭，驚爆其實身分是中國外派的間諜。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

近來菲律賓在南海問題上與中國發生爭端，菲律賓船隻遭到中國海警猛烈撞擊，導致菲律賓一名海軍重傷。在此之際，卻傳出菲律賓丹轆省城鎮的市長艾莉絲郭，竟然就是中國派來的間諜。菲律賓參議員證實，市長艾莉絲郭的指紋在經過調查單位鑑定後，確實與郭姓中國公民相符。

目前艾莉絲郭已經被停止市長職務。

根據《菲律賓通訊社》（PNA），位於菲律賓首都馬尼拉北部的小城、丹轆省班班市（Bamban）市長艾莉絲郭（Alice Guo）離奇的身世背景引發好奇，外界質疑她其實就是中國派來的間諜。菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）證實，國家調查局證實艾莉絲郭的指紋，與中國籍公民郭華萍（Guo Hua Ping）相符。

漢迪夫洛斯發表聲明，透露經過國家調查局勘驗後，證實市長艾莉絲郭、中國籍公民郭華萍的指紋相同，「調查結果證實，艾莉絲郭是假菲律賓人！一名冒充菲律賓公民的中國公民，為菲律賓離岸博彩公司的犯罪活動提供便利。」

目前艾莉絲郭的市長職務已經被停職。漢迪夫洛斯呼籲，檢察總長辦公室應該加快腳步，針對艾莉絲郭提起訴訟，「她應該對她所犯下的罪負責！郭華萍，我們很快就會釐清妳涉嫌詐欺的全部情況，我們將更深入挖掘、找到非法博彩公司的犯罪證據。」

根據《BBC》，位於丹轆省的班班市是一座僅有8萬人口的小城，其中現年35歲的市長艾莉絲郭是一名年輕且忙碌的公務員，她帶著眼鏡、留著一頭黑色長髮，臉上掛著笑容，說著一口流利且沒有外國口音的他加祿語（主要於菲律賓呂宋島使用）。

今年3月，菲律賓當局針對班班市一處博彩賭場進行突擊，發現該處其實是非法網路詐騙園區，雖然該座面積近8公頃的園區設有雜貨店、倉庫、游泳池、酒窖，但卻涉及人口販運和非法拘留等情事，詐騙中心人員在放有電腦的白色長桌前工作。

菲律賓當局發現，中國籍公民郭華萍擁有該詐騙園區近一半土地，且詐騙中心便位於市長艾莉絲郭辦公室的後方。對此，艾莉絲郭強調，早在2年前競選市長時就已賣掉土地、直升機、汽車Ford Expedition等名下財產。

從網頁上的介紹可以得知，市長艾莉絲郭的黨籍為國家主義者人民聯盟（Nationalist People's Coalition）。儘管艾莉絲郭曾強調父親是菲律賓人、且自己出生在當地養豬家庭，但她卻無法提供完整的出生與求學證明，且商業紀錄更證實她的父親是中國公民。

另外，雖然菲律賓地方官員通常出身自政治世家，但外界對於艾莉絲郭的出身背景瞭解甚少，且其姓氏「郭」並非菲律賓當地華人的常見姓氏。