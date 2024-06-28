　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

▲▼菲律賓丹轆省班班市市長艾莉絲郭，驚爆其實身分是中國外派的間諜。（圖／翻攝自臉書）

▲菲律賓丹轆省班班市市長艾莉絲郭，驚爆其實身分是中國外派的間諜。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

近來菲律賓在南海問題上與中國發生爭端，菲律賓船隻遭到中國海警猛烈撞擊，導致菲律賓一名海軍重傷。在此之際，卻傳出菲律賓丹轆省城鎮的市長艾莉絲郭，竟然就是中國派來的間諜。菲律賓參議員證實，市長艾莉絲郭的指紋在經過調查單位鑑定後，確實與郭姓中國公民相符。

目前艾莉絲郭已經被停止市長職務。

根據《菲律賓通訊社》（PNA），位於菲律賓首都馬尼拉北部的小城、丹轆省班班市（Bamban）市長艾莉絲郭（Alice Guo）離奇的身世背景引發好奇，外界質疑她其實就是中國派來的間諜。菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）證實，國家調查局證實艾莉絲郭的指紋，與中國籍公民郭華萍（Guo Hua Ping）相符。

▲▼菲律賓丹轆省班班市市長艾莉絲郭，驚爆其實身分是中國外派的間諜。（圖／翻攝自臉書）

漢迪夫洛斯發表聲明，透露經過國家調查局勘驗後，證實市長艾莉絲郭、中國籍公民郭華萍的指紋相同，「調查結果證實，艾莉絲郭是假菲律賓人！一名冒充菲律賓公民的中國公民，為菲律賓離岸博彩公司的犯罪活動提供便利。」

目前艾莉絲郭的市長職務已經被停職。漢迪夫洛斯呼籲，檢察總長辦公室應該加快腳步，針對艾莉絲郭提起訴訟，「她應該對她所犯下的罪負責！郭華萍，我們很快就會釐清妳涉嫌詐欺的全部情況，我們將更深入挖掘、找到非法博彩公司的犯罪證據。」

根據《BBC》，位於丹轆省的班班市是一座僅有8萬人口的小城，其中現年35歲的市長艾莉絲郭是一名年輕且忙碌的公務員，她帶著眼鏡、留著一頭黑色長髮，臉上掛著笑容，說著一口流利且沒有外國口音的他加祿語（主要於菲律賓呂宋島使用）。

今年3月，菲律賓當局針對班班市一處博彩賭場進行突擊，發現該處其實是非法網路詐騙園區，雖然該座面積近8公頃的園區設有雜貨店、倉庫、游泳池、酒窖，但卻涉及人口販運和非法拘留等情事，詐騙中心人員在放有電腦的白色長桌前工作。

▲▼菲律賓丹轆省班班市市長艾莉絲郭，驚爆其實身分是中國外派的間諜。（圖／翻攝自臉書）

菲律賓當局發現，中國籍公民郭華萍擁有該詐騙園區近一半土地，且詐騙中心便位於市長艾莉絲郭辦公室的後方。對此，艾莉絲郭強調，早在2年前競選市長時就已賣掉土地、直升機、汽車Ford Expedition等名下財產。

從網頁上的介紹可以得知，市長艾莉絲郭的黨籍為國家主義者人民聯盟（Nationalist People's Coalition）。儘管艾莉絲郭曾強調父親是菲律賓人、且自己出生在當地養豬家庭，但她卻無法提供完整的出生與求學證明，且商業紀錄更證實她的父親是中國公民。

另外，雖然菲律賓地方官員通常出身自政治世家，但外界對於艾莉絲郭的出身背景瞭解甚少，且其姓氏「郭」並非菲律賓當地華人的常見姓氏。

ET快訊
張奕與張育成同披悍將戰袍是緣分　「很期待一軍初登板」
《墨雨》長公主「暗踩劉亦菲」　留言被抓包
日本森永「嬰兒餅乾」疑有動物糞便！食藥署證實了
軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」　老先生坐下！下一幕傻眼了
快訊／陳准舟請辭新光金董座
快訊／台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走張奕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

遊韓注意！濟州島加強取締　外國遊客「亂闖馬路」當場罰錢

日本男跑10多家超商廁所偷拍PO網路　超過1000女受害

拜登辯論提政績數據卻出錯　川普針對氣候危機答「我們有H2O」

離奇！她站ATM前轉帳到一半「貨車突暴衝」　當場被撞死

全球20大首都變熱　智庫：35℃以上天數30年增52%

腿記得夾緊！女大膽挑戰「超高速滑水道」　網驚：被強水柱灌腸

百萬網紅斷言「川普幾乎篤定勝選」！　建議拜登明天就放棄參選

天天上學有錢拿！美學區鼓勵「別翹課」　一周全勤爽領1600元

美國外交官在烏克蘭暴斃　陳屍飯店房間！美國務院否認陰謀論

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

林襄單身中認「我個性有問題」

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

醉男疑騷擾超商女顧客！　正義店員出面阻止遭揮拳

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

遊韓注意！濟州島加強取締　外國遊客「亂闖馬路」當場罰錢

日本男跑10多家超商廁所偷拍PO網路　超過1000女受害

拜登辯論提政績數據卻出錯　川普針對氣候危機答「我們有H2O」

離奇！她站ATM前轉帳到一半「貨車突暴衝」　當場被撞死

全球20大首都變熱　智庫：35℃以上天數30年增52%

腿記得夾緊！女大膽挑戰「超高速滑水道」　網驚：被強水柱灌腸

百萬網紅斷言「川普幾乎篤定勝選」！　建議拜登明天就放棄參選

天天上學有錢拿！美學區鼓勵「別翹課」　一周全勤爽領1600元

美國外交官在烏克蘭暴斃　陳屍飯店房間！美國務院否認陰謀論

103台人峇里島被捕！鹹粥阿嬤憂19歲孝孫在那裡　刑事局回應了

快訊／7縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

台東波浪屋山海聚落市集將登場　暢享原住民工藝與美食

張奕與張育成同披悍將戰袍是緣分　「很期待一軍初登板」

孫安佐登成人平台直播「內幕曝光」！　願高度配合陳沂...唯一禁忌這話題

南消結合環保局喜樹柴油車排煙檢測站　提升防火意識

陸大一情侶圖書館外「掀衣喝飲料」！忘情畫面學生看傻眼

難怪易出油又掉髮！專家揪「3大洗頭壞習慣」：超多人都犯過

此生必住！模里西斯絕美親子度假村　免費海上滑水、專人帶小孩

《換乘戀愛3》成員最新近況！8人私約小旅行　宥靜親曝選前任真實心境

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

國際熱門新聞

東京知事女候選人當眾脫衣「狂甩車頭燈」！

印尼峇里島103台灣人被逮　將驅逐出境

舞台「忘情抖陰」影片瘋傳　女歌手回應了

魚鷹空中對決直升機　螺旋槳「連斬分屍」

印尼峇里島103外國人涉網路犯罪被捕　台灣籍14人

日本首例電動行李箱無照駕駛　中國女被送辦

玩線上遊戲被嘴砲！他買機票衝網友家鐵鎚爆頭

旅日注意！日本各機場燃油短缺航班驟減

即／秘魯「規模7.2強震」夜襲！

即／秘魯7.2強震「發布海嘯警報」！

吃「世界最好吃泡麵」山頂卻被弄禿了

以為空姐是男的　她被趕下飛機

快訊／日厚勞省：小林製藥紅麴「增至76死」

俄衛星爆炸　國際太空站人員急找掩蔽

更多熱門

相關新聞

貨車突暴衝！她站ATM前轉帳被撞死

貨車突暴衝！她站ATM前轉帳被撞死

泰國武里南府一名41歲女子日前在市場門口的ATM進行轉帳時，突然被一輛暴衝而來的貨車撞上，由於撞擊力道過大，她與司機皆當場死亡。

印尼峇里島103台灣人被逮　將驅逐出境

印尼峇里島103台灣人被逮　將驅逐出境

印尼峇里島103外國人涉網路犯罪被捕　台灣籍14人

印尼峇里島103外國人涉網路犯罪被捕　台灣籍14人

超渣男同時交14女友還傳性病　家人配合演出

超渣男同時交14女友還傳性病　家人配合演出

阿嬤疼孫「採蘑菇」加菜　結果1家5口全送醫

阿嬤疼孫「採蘑菇」加菜　結果1家5口全送醫

關鍵字：

東南亞要聞菲律賓班班市艾莉絲郭Alice Guo間諜

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面