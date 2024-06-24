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南海衝突！菲總統喊話「不屈服外國勢力」　防長：將繼續補給任務

▲▼菲律賓總統小馬可仕。（圖／CFP）

▲ 小馬可仕強調，菲律賓無意挑起戰爭。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中菲船隻17日在南海爭議區發生衝突，菲律賓聲稱造成海軍1人重傷及船隻受損，總統小馬可仕對此強調，不會屈服於「任何外國勢力」；國防部也表示，未來將繼續向仁愛暗沙執行補給任務。

根據《美聯社》，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）23日帶著高級將領和國防部長飛往西部巴拉旺省（Palawan），慰問並授勳給17日在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）補給任務的海軍人員。

小馬可仕向負責監管南海的西方司令部演說中表示，「我們不是來挑起戰爭的」，「保衛國家的過程中，我們忠於菲律賓人的本性，希望和平解決所有問題」。他還稱，「我們立場堅定，我們的冷靜與和平不該被誤認為默許。歷史可以告訴我們，菲律賓從未屈服於任何外國勢力」。

▲▼ 中菲南海衝突，中國海警持斧頭威脅，持刀刺破菲律賓海軍充氣艇。（圖／翻攝自Armed Forces of the Philippines）

▲ 17日衝突畫面，中國海警持斧頭威脅，持刀刺破菲律賓海軍充氣艇。（圖／翻攝自Armed Forces of the Philippines）

小馬可仕也稱讚17日參與補給任務的約80名官兵，「他們在激烈的挑釁中表現出最大程度的克制」，並呼籲他們「繼續以正直和尊重的態度，履行保衛國家的職責」。

另據《路透》，菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）24日針對17日的衝突表示，「這不是誤會，也不是意外。我們沒有淡化這起事件，這具有攻擊性且非法使用武力」，儘管中方故意干擾補給任務，菲律賓仍會繼續向駐紮仁愛暗沙的部隊運送補給。

►中菲南海衝突　總統小馬可仕：菲律賓無意挑起戰爭
►中國海警「揮斧頭、長刀」砸船畫面曝！　菲控強行奪槍傷人如海盜
►不只衝撞！菲律賓軍方：中國海警「登船奪走武器」　1水兵重傷

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