拜登話都說不好！紐時社論：拚連任是「魯莽賭博」　為國家應退選

▲ 美國大選首場電視辯論會落幕，拜登表現差強人意。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登與前任總統川普27日舉行首場電視辯論會，拜登表現差強人意，多次停頓、結巴甚至失言。深具影響力的美媒《紐約時報》隔天發表社論，稱拜登已經不是4年前的他，競選連任猶如「魯莽的賭博」，為了國家應選擇退選。

《紐時》28日刊出以「為服務國家，拜登總統應該退選」為題的社論寫道，拜登在辯論會上需要讓選民相信，他有能力勝任困難的總統大位，卻不能指望選民忽視一個顯而易見的事實——如今的拜登已經不是4年前的他。

文中形容，拜登27日晚間以一位偉大公僕的疲憊身影現身辯論會場，努力說明第二任期願景，卻很難回應川普的挑釁，難以要求川普為他的謊言、失敗及令人心寒的政策負責，且不只一次無法把整句話說完。

社論指出，拜登是一位令人欽佩的總統，在他的領導下，川普撕開的傷口開始癒合，「但拜登現在能做出最偉大的公共服務就是宣布不再競選連任」，認為他再次參選是魯莽的賭博，而有些民主黨領袖是「更有說服力且充滿活力」的替代人選。

「民主黨沒有理由拿國家的穩定與安全冒險，強迫選民在川普和拜登的缺點之間做選擇」，「美國人親眼見證拜登的年齡和虛弱，單純希望人們視而不見或忽視的賭注過於龐大」。

不過文中也提到，若最終仍要在拜川之中做選擇，他們無疑將支持拜登，突顯川普回鍋有多危險，但也正因這種危險性及拜登的不足，認為欲對抗川普，需要比拜登更強大的對手。