　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民主黨焦慮炸鍋！　紐時專欄作家群開第一槍：換下拜登

文／中央社

美國總統拜登辯論表現讓2024民主黨整體選情陷入雪崩危機，自由派媒體紐約時報多位專欄作家今天開出第一槍，要求民主黨在確認拜登尊嚴下「換登」。

美國自由派大報紐約時報（New York Times）言論向來支持民主黨，但議題取向多元，少見專欄作家群一面倒支持單一議題。美東時間28日出版的紐時，知名專欄作家包括佛里曼（Thomas Friedman）、克魯格（Paul Krugman）與紀思道（Nicholas Kristof）等都要求一件事，「換登」。

▲▼ 美國2024年總統大選首場電視辯論，總統拜登對上前總統川普。（圖／路透）

▲美國2024年總統大選首場電視辯論，總統拜登對上前總統川普。（圖／路透）

暢銷書「世界是平的」作者佛里曼指出，拜登（Joe Biden）是好人、好總統，他必須退選。

佛里曼在里斯本的旅館收看辯論，他指出，這輩子看了這麼多場總統選舉，沒有讓人如此心碎的時刻，這讓他掉淚。拜登根本不該競選連任，惡人兼不入流總統川普（Donald Trump）沒學到教訓也沒忘記本性，依然滿口謊言，沉醉於落選悲傷，不可能引領21世紀的美國。

他呼籲拜登家族與團隊要盡快集會，用愛清晰的對拜登講重話與討論解決方案。

佛里曼直言，拜登和團隊在大衛營（Camp David）閉關練功多日，如果這就是端出來的最好表現，現在是讓他離開舞台，有尊嚴完成任期的時候了。

▲▼川普,拜登,美國,辯論 。（圖／路透）

▲拜登辯論表現被認為慘不忍睹。（圖／路透）

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼寫道，由從政紀錄看來，拜登是最好的總統。但現在得不情願的加入「換登」行列，他必須自願退選。拜登忠實支持者也許會認為這是背叛，但現在要認清現實。

克魯曼認為副總統賀錦麗（Kamala Harris）曾經擔任地區檢察官和州檢察長，低調的擔任副總統推動政策，由她接棒不會失分。

▲▼ 美國總統大選首場辯論，拜登PK川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統大選首場辯論，拜登PK川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際關係專家紀思道希望拜登回顧自己辯論表現，退出選舉，讓8月召開的民主黨全國代表大會決定新人選。他認為密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都可以接棒。

紀思道指出，人們透過論述來看世事，有關拜登的論述之一就是他太老，他必須對此反駁時，辯論表現反強化了這種論述。川普不斷重複錯誤指控，拜登卻無力還擊，結果罪犯贏了辯論。

相對於民主黨陣營的反應，另一方面，川普陣營不意外的宣布辯論勝利，但共和黨對民主黨內換登討論興致不高。川普在福斯新聞（Fox News）訪問中說，相信民主黨會提名拜登。

ET快訊
江蕙封麥9年罕見露全臉！絕美逆齡近照曝
那英《歌手》排名墊底哭了　哽咽問：我不會唱了嗎？
知名品牌「合作三上悠亞」　竟遭抵制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「高爾夫球技誰好」竟成焦點　川普打住拜登反譏：你就是個小孩

快訊／美眾院通過撥款法案　軍援台灣至少5億美元

民主黨焦慮炸鍋！　紐時專欄作家群開第一槍：換下拜登

呆滯拜登不退選！災難撐90分鐘　金主震驚「原來真實狀態那麼糟」

美國司機向警比中指被抓　怒「中指也是言論自由」獲賠568萬

拜登災難級辯論　分析：美國盟友開始為川普回歸做準備

扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

遊韓注意！濟州島加強取締　外國遊客「亂闖馬路」當場罰錢

日本男跑10多家超商廁所偷拍PO網路　超過1000女受害

拜登辯論提政績數據卻出錯　川普針對氣候危機答「我們有H2O」

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

賴小弟遺體還在冰櫃內　夏男一審判刑1年6個月

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

泥醉男離奇倒臥車道中央　竟是遭運將強拉下車丟包

「高爾夫球技誰好」竟成焦點　川普打住拜登反譏：你就是個小孩

快訊／美眾院通過撥款法案　軍援台灣至少5億美元

民主黨焦慮炸鍋！　紐時專欄作家群開第一槍：換下拜登

呆滯拜登不退選！災難撐90分鐘　金主震驚「原來真實狀態那麼糟」

美國司機向警比中指被抓　怒「中指也是言論自由」獲賠568萬

拜登災難級辯論　分析：美國盟友開始為川普回歸做準備

扯爆了！菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

遊韓注意！濟州島加強取締　外國遊客「亂闖馬路」當場罰錢

日本男跑10多家超商廁所偷拍PO網路　超過1000女受害

拜登辯論提政績數據卻出錯　川普針對氣候危機答「我們有H2O」

「高爾夫球技誰好」竟成焦點　川普打住拜登反譏：你就是個小孩

男駕駛上國道「放雙手吃麵」！副駕女友伸手幫轉方向盤

「5星座」談戀愛超低調！天蠍害怕公開會引來麻煩

快訊／美眾院通過撥款法案　軍援台灣至少5億美元

民主黨焦慮炸鍋！　紐時專欄作家群開第一槍：換下拜登

正妹OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看：太犯規了

呆滯拜登不退選！災難撐90分鐘　金主震驚「原來真實狀態那麼糟」

台鐵「頭套色魔」性騷年輕女客！深夜尾隨伸手摸她胸部

小暑後「龍德星」來了！4生肖貴人多助　把握機會化兇轉吉

美國司機向警比中指被抓　怒「中指也是言論自由」獲賠568萬

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

貨車突暴衝！她站ATM前轉帳被撞死

東京知事女候選人當眾脫衣「狂甩車頭燈」！

菲律賓女市長指紋　竟和「中國間諜」相符

女大膽挑戰「超高速滑水道」　差點被灌腸

災難拜登不退　金主震驚原來那麼糟

印尼峇里島103台灣人被逮　將驅逐出境

「電擊棒插肛門」慘死！以軍變態性虐加薩人質

拜登辯論完「民主黨超恐慌」

百萬網紅斷言「川普幾乎篤定勝選」！

分析家：美盟友為川普回歸做準備

美國司機向警比中指被捕　獲賠568萬

罐頭吃到「發黑腐爛手指」　噁心畫面曝

民主黨焦慮炸！專欄作家群：換下拜登

英智庫分析對俄制裁　提及台製品流向問題

更多熱門

相關新聞

災難拜登不退　金主震驚原來那麼糟

災難拜登不退　金主震驚原來那麼糟

美國總統拜登在辯論會中的災難表現讓民主黨陷入集體焦慮，拜登陣營不認為選舉人票一夜之間會轉向，並向支持者發出大量要求堅定團結的資訊，但黨內年輕世代與國會議員瀰漫著陣前換將可能性的討論。

美國司機向警比中指被捕　獲賠568萬

美國司機向警比中指被捕　獲賠568萬

分析家：美盟友為川普回歸做準備

分析家：美盟友為川普回歸做準備

拜登政績數據出錯　川普就氣候危機答H2O

拜登政績數據出錯　川普就氣候危機答H2O

百萬網紅斷言「川普幾乎篤定勝選」！

百萬網紅斷言「川普幾乎篤定勝選」！

關鍵字：

拜登北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

343萬人領錢了！首批退稅　7月31日直接入帳

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

女業務簽保單遭性侵！被惡狼顧客甩到床上

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

江蕙封麥9年罕見露全臉「被誤認是林書豪老婆」

購物、餐廳都有！7-11全新950坪大商場今開幕

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

貨車突暴衝！她站ATM前轉帳被撞死

唐綺陽2024下半年運勢公開！水瓶「可望懷孕」桃花旺　處女有升遷機會

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

00929換股開獎！增刪各12檔　剔除旺宏、華通

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面