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川普預言「拜登再爛也不會退選」！　酸：民主黨早就沒人了

▲▼美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普與總統拜登。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登27日在首次電視辯論會中表現失利，不僅引發對手陣營攻擊，就連民主黨內部也出現質疑聲浪，認為拜登難以代表黨內出馬總統大選。對此，川普諷刺道，即使拜登此次辯論表現不佳，民主黨也不會換人參選，因為拜登已經是所有民主黨人中民調表現最佳的。

根據CBS NEWS報導，總統拜登與前總統川普27日舉行首次電視辯論，然而拜登的表現連黨內都搖頭。川普在維吉尼亞州的造勢活動中直言，「很多人認為在經過昨晚的辯論後，拜登就會退出總統大選，然而事實是，我真的不相信會有這樣的情況發生，因為他在民調中的表現已經比任何民主黨人都還要好。」

川普還狠酸副總統賀錦麗稱，「拜登任命她為副總統可能是他做出的最好決定。因為沒有人想要她，但我希望。我很高興。」

川普對自己在總統辯論會中的表現感到非常滿意，他同時對拜登進行了猛烈抨擊，稱對方「腐敗且無能」。川普表示，「我們擊敗了一個真正想要摧毀我們國家的人。」

拜登此次的辯論表現讓許多民主黨人感到震驚，總統在電視直播中聲音嘶啞，難以反駁川普的謊言。螢幕上更經常出現拜登張著嘴，有話說不出口的畫面。不僅如此，他對其中幾個問題的回答也含糊不清。許多美國人認為81歲的拜登可能真的「太老了」，以至於難以勝任這項工作。

川普也指出，他認為拜登的問題不在於年齡，而在於能力。

拜登28日在北卡羅來納州的造勢活動上談及自己在辯論中的不佳表現。他對支持者說，「我現在講話的確不像以前那麼流利，辯論也不像以前那麼好，但我知道什麼是對的。我知道如何分辨是非，我知道如何完成這份工作。我知道該如何應對困難，就像數百萬個美國人一樣，當你被擊倒時，你會重新站起來。」

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