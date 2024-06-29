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拜登認了「辯論表現不好」　但仍堅持選到底：我會擊敗川普

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登在27日的辯論會上表現欠佳。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選首場電視辯論27日落幕，拜登被普遍認為表現差勁，引發民主黨內部恐慌，甚至傳出「換將」呼聲。他28日坦承自己年紀大了，辯論表現不好，但仍誓言擊敗川普。

辯論結束隔天，81歲的拜登在北卡州造勢活動上說，「我知道我不是年輕人了，這是顯而易見的。我走路不像以前那麼輕鬆，說話不像以前那麼流利，辯論也不像以前那麼出色」，但「如果不是全心全意相信自己可以勝任，我就不會再次參選。」

拜登誓言「當你被擊倒時，還是會重新站起來。我打算贏下這場大選。」而現場支持者依然高呼，「再做4年！」

▲▼ 美國2024年總統大選首場電視辯論，總統拜登對上前總統川普。（圖／路透）

▲今年總統大選首場電視辯論會，舉行日期特別早。（圖／路透）

拜登競選團隊發言人泰勒（Michael Tyler）向記者表示，目前沒有討論換將的可能性，「我們寧可渡過一個糟糕的夜晚，也不樂見一名對國家發展方向沒有遠見的候選人。」

2名知情人士也向《路透社》爆料，總統競選團隊28日下午召開一場「全體會議」，向成員們保證拜登不會退選。

儘管各大外媒紛紛指出，拜登27日辯論表現欠佳，引發民主黨恐慌與「換將」呼聲，但前總統柯林頓與歐巴馬等領袖已經表態，仍將繼續支持拜登。

拜登辯論完「民主黨超恐慌」！　海利預言：他會被換掉

 
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