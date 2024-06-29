募集偏鄉學校1.5萬本繪本　打造11校閱讀角落+2繪本故事館

▲夢想成真，在大和志工社會關懷協會發起下，至115月31日止募集超過15000本繪本，分送給和平區共計13所校園，打造和平區11所學校閱讀角落 2所繪本故事館。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

「夢想繪實現 和平區部落學校繪本募集計畫」自112年5月3日邀請藝人Lulu黃路梓茵擔任「夢想繪實現 10000本繪本募集計畫」活動代言人，在臺灣大和志工社會關懷協會理事長何正仁的發起下，國際獅子會300C-3區首任總監王釭坪登高一呼，集結大和屋餐飲集團、國際獅子會、警安物業集團、300C-3區與各分會、中華郵政台中郵局、出版社及來自全國各地民眾的支持，共超過40個單位、企業、社團、宮廟一起來募書，以兒童繪本為主題，至113年5月31日止募集超過1萬5000本繪本，分送給和平區共計13所校園，打造和平區11所學校閱讀角落 2所繪本故事館。

何正仁表示活動的執行分為兩階段，第一階段由2位專職員工將募集來的超過25000冊繪本進行分類、貼上識別貼紙、確認書本適宜性及是否可以捐贈、盤點數量等繁瑣工作，合計彙整出15000本。第二階段則將繪本捐贈給和平區各所校園，由於和平區地理位置偏遠，整個面積佔台中市46%，平均單趟車程約4小時以上，我們載著裝滿繪本的九人座車輛運輸，總計超過100次車程至和平區各校園，共捐贈給臺中市和平區內和平國小、白冷小學、德芙蘭國小、德芙蘭國小分校、和平區立幼兒園-本園、梨山國中小、平等國小、和平區立幼兒園-環山分班、博屋瑪國小、自由小學-烏石分班、中坑國小、和平區立幼兒園-達觀分班、和平區立幼兒園-雙崎分班。

共同發起人陳明發表示，在活動執行過程中，發現和平區繪本閱讀資源嚴重不足，特別是缺少幼兒的繪本。為了改善這一情況，我們在和平區「大梨山線」、「大甲溪線」、「大安溪線」規劃三間「繪本故事館計畫」，第一間為海拔1660公尺「全國最高繪本故事館」位於和平區立幼兒園環山分班，藏書量達到5000冊；第二間為大甲溪線松鶴部落的和平區立幼兒園-本園，藏書量為4000冊，預計在8月底前完成5000冊計畫。這兩間繪本故事館不僅為孩子們提供閱讀資源，亦定期開放給家長借閱，大幅豐富了山區的閱讀資源，同時規劃在12月底前在大安溪線完成第三間繪本故事館。

國際獅子會300C-3區總監王釭坪表示，學校老師們製作的「繪本共讀手冊」鼓勵孩子們每週選擇一本繪本帶回家與家長共讀並畫出故事內容，這項活動已成為孩子們每週最期待的時光。看到這樣的成果讓他深信自己的參與是有意義的，確信所做的一切都是正確且有價值的，即將接任的楊茗莉準總監表示，她將延續且擴大有意義的閱讀活動，讓部落的孩童在閱讀繪本外，透過說故事媽媽、手作DIY、部落走讀等活動，去認識自己的家鄉及泰雅文化。